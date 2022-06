Secondo appuntamento a Bari, questa sera, 18 giugno, con la puntata dei “Battiti Live 2022“. Nelle date del 17 e 18 giugno 2022, infatti, sarà il lungomare Imperatore Augusto ad ospitare l’evento musicale, tornato on the road in Puglia dopo i due anni di Covid-19. A seguire potete trovare tutte le informazioni e anticipazioni sulla tappa di questa seconda serata.

Battiti Live 2022, Bari, 18 giugno, cantanti

Sabato 18 giugno ecco i cantanti che si esibiranno, in ordine sparso: Achille Lauro, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Alessandra Amoroso, Coez, Alex, Elodie, Rhove, Francesco Renga, Mecna & Coco, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Boomdabash, Annalisa, Baby K, Federico Rossi, Hal Quartièr, Fred De Palma e Gabry Ponte. On the road, Albe da Vieste e Tommaso Paradiso da Manduria.

Potremo ascoltare, per ognuno di loro, le ultime hit rilasciate e i più grandi successi. Tra questi “Giovani wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari, “Stripper” di Achille Lauro, “Extasi” di Fred De Palma, “Tropicana” di Annalisa e dei Boomdabash, Elodie con “Tribale” e “Bagno a mezzanotte”.

La scaletta prevede 2/3 brani per ogni artista ospite della tappa pugliese.

Battiti Live 2022, Bari, 18 giugno, biglietti

Come sempre anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.

Battiti Live 2022, Bari, 18 giugno, dove seguire la diretta.

Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 11 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android. L’intera offerta editoriale, comprensiva di 4 Radio Digitali, è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter). Potete cliccare anche su Radionorba