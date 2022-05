Torna “Radio Norba Cornetto Battiti Live” nell’estate 2022. Nelle due edizioni precedenti, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto. Quest’anno invece si torna in tour.

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui Battiti Live 2022.

Battiti Live 2022, Puglia

L’evento ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Battiti Live 2022, conduttori

Alla conduzione di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, per il sesto anno consecutivo, la consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Anche in questa edizione, Mariasole Pollio, attrice e webstar,

Ecco le date ufficiali in diretta su Radio Norba e Tele Norba: venerdì 17 e sabato 18 giugno da Bari, sabato 2 e domenica 3 luglio da Gallipoli, domenica 10 luglio il gran finale da Trani.

Le parole del presidente di Radio Norba Marco Montrone:

“Siamo strafelici di tornare a riempire le piazze. Saremo per sempre grati alla città di Otranto che ha ospitato le ultime due edizioni, le più complicate, ma anche due delle più belle della nostra lunga storia: quest’anno ad Otranto ci saremo, in segno di ringraziamento, ma con una delle dieci esibizioni on the road. È arrivato il momento di riprendere il nostro cammino e lo facciamo con orgoglio sempre dalla Puglia, la regioni dove sono nate Radio Norba e Battiti Live, la regione dove tutti vorrebbero essere d’estate. Potranno venirci a trovare nelle piazze più belle, ma se non potranno venirci fisicamente, porteremo noi l’Italia nelle piazze di Puglia attraverso la tv, con Italia 1, che anche quest’anno accenderà la musica dell’estate italiana con sei puntate tra luglio ed agosto”

Battiti Live 2022, biglietti

Qui per le informazioni sui biglietti.