È disponibile in digitale “Dall’altra parte del giorno” (Muziko Srl), l’album d’esordio dell’artista calabrese Barreca. Con un timbro raffinato e una voce emozionante, Barreca accompagna l’ascoltatore in un intenso viaggio musicale fatto di incontri, vite condivise e solitudini.

Scritto da Benedetto Demaio e prodotto e arrangiato da Riccardo Anastasi, il debut album di Barreca raccoglie 10 tracce che spaziano dalle ballad al pop-rock, fondendo atmosfere acustiche ad elementi elettronici. Il risultato è quello di un disco dinamico e dalla forte identità artistica, anche grazie al mixaggio affidato Taketo Gohara (Vinicio Capossela, Elisa, Negramaro) e Marco Borsatti (Vasco Rossi, Laura Pausini, Zucchero).

«Oggi che accetto me stesso e le mie fragilità diventano punti di forza considero “Dall’altra parte del giorno” un percorso, con dentro tutte le contraddizioni, le emozioni, le ripartenze, le paure e le ingiustizie del tempo. Vorrei che l’ascoltatore si potesse immergere completamente in questo viaggio interiore, sentendosi anche un po’ protagonista. È come se quei passi, in qualche modo, non li avessi percorsi da solo»

Abbiamo intervistato il cantante in occasione dell’uscita del suo disco d’esordio

“E stata una sorta di seduta di psicoterapia durata tre anni. Come poi immergersi in un viaggio interiore che permette di descrivere un 34/35enne con i suoi sogni, visioni dell’amore e le sue fragilità, riportate per far sì che diventassero dei punti di forza. Sono riuscito ad esorcizzare queste mie paure. Mi ha profondamente connesso con il mondo. Il titolo è emblematico perché mi ritrovo sempre dall’altra parte di qualcosa”

Barreca ci ha raccontato il percorso di creazione del disco, il senso di malinconia e di interrogativi che permettono ad un artista di creare un lavoro personale e intenso, in grado di comunicare e di raccontarsi.

Potete vedere la video intervista integrale qui sopra. A seguire la tracklist e lo streaming del disco, Dall’altra parte del giorno.

“La parola noi”, “È tutto qui”, “Il gioco degli amanti”, “Il peso delle virgole”, “Lontani da te”, “Non ho imparato a vivere” “La nudità”, “Non esistono canzoni felici”, “Ciao”, “Dall’altra parte del giorno”.