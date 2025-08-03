Ballando con le Stelle, la prima concorrente ufficiale è un volto amatissimo della Rai: silenzio rotto

Ballando con le Stelle 2025 continua a prendere forma, e stavolta è stata annunciata la prima concorrente ufficiale. Si tratta di un volto amatissimo del piccolo schermo, che negli anni è stata anche un vero punto di riferimento per il palinsesto Rai, dato che è stata al timone di molti programmi mandati in onda dalla rete pubblica.

Chi è la prima concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle

Il nome è stato fatto ed è proprio quello di Andrea Delogu. A darne l’ufficialità stato proprio il profilo Instagram ufficiale del talent show, che ha appunto fatto sapere la sua presenza nello studio del programma in qualità di concorrente. Nella clip promozionale, la conduttrice riceve una telefonata da Giulia Vecchio che imita Milly Carlucci ci in persona, che le chiede di raggiungerla perché sarà lei la prossima protagonista della trasmissione Rai. Non sono mancati i tanti commenti scritti dai fan ma anche da altri personaggi del mondo dello spettacolo: tutti hanno manifestato una grande eccitazione nell’apprendere la notizia. “Adoro. Secondo me te la caverai alla grande”, ha scritto uno di loro. E ancora: “Non vedo l’ora, sarai fantastica. Tifo per te”, “Non sto nella pelle. Aspettavo da tempo questo momento”, “Felice per te, sei simpatica e brava”.

C’è da dire che la Delogu ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo proprio come ballerina. Alle origini ha fatto parte del corpo di ballo dello storico programma Mediaset Mai dire, condotto dalla Gialappa’s Band e Mago Forest.

Tutti i nomi di Ballando con le Stelle 2025

Andrea Delogu è al momento la seconda concorrente ufficiale annunciata dal team del talent che, prima di lei, aveva svelato la presenza della Signora Coriandoli, interpretata dall’attore Maurizio Ferrini. Al momento non si conoscono gli altri nomi del cast, ma Giuseppe Candela ha fatto sapere la procedura che c’è dietro l’annuncio degli altri protagonisti. Si annuncerà un totale di venti Vip, di cui 10 saranno falsi, 5 incontrati realmente e 5 parte del cast con accordo concluso. La giuria è intanto tutta confermata e sarà come sempre composta da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Non mancheranno inoltre Rossella Erra e i due professionisti Sara Di Vaira e Simone De Pasquale.

I ballerini professionisti saranno invece Alessandra Tripoli, Giovanni Pernice, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli e Carlo Aloia.