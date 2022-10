I Backstreet Boys si esibiranno sabato 22 ottobre 2022 a Casalecchio di Reno (Bologna) con una nuova tappa del loro DNA Tour. Si tratta dell’undicesimo tour della band, legato alla promozione del loro decimo album in studio, DNA (2019). Il tour si esibirà in oltre 150 spettacoli nelle Americhe, Europa, Asia e Australia. Durante il concerto, la boyband eseguirà ovviamente anche i più grandi successi del repertorio come “As long as you love me” o “Shape of my heart”, tra le ballad più amate e vendute.

Il gruppo è formato da Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson. Lou Pearlman ha formato il gruppo nel 1993 a Orlando, in Florida. La fama internazionale è arrivata con il loro album di debutto internazionale, Backstreet Boys, uscito nel 1996. L’anno successivo pubblicarono il loro secondo disco, Backstreet’s Back (1997). Sono diventati superstar con il loro terzo album in studio Millennium (1999) e il suo album successivo, Black & Blue (2000). Dopo una pausa di due anni, si sono riuniti e hanno pubblicato un album di ritorno, Never Gone (2005). Dopo la conclusione del Never Gone Tour nel 2006, Richardson lasciò il gruppo per perseguire altri interessi. Il gruppo ha poi pubblicato due album in quartetto: Unbreakable (2007) e This Is Us (2009). DNA vede il ritorno anche di Kevin Richardson nella band. In questi giorni è uscito il loro album natalizio, A very backstreet Christmas.

Qui sotto tutte le informazioni sul concerto, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Backstreet Boys a Bologna, 22 ottobre 2022, Biglietti concerto

Il concerto dei Backsteet Boys a Casalecchio di Reno (Bologna) è sold out. Non sono più disponibili biglietti per l’unica data italiana della band.

Backstreet Boys a Bologna, 22 ottobre 2022, Scaletta concerto

Everyone

I Wanna Be With You

The Call

Don’t Want You Back

Nobody Else

New Love

Get Down

Chateau

Show Me the Meaning of Being Lonely

Incomplete

Undone

More Than That

The Way It Was

Chances

Shape of My Heart

Drowning

Passionate

Quit Playing Games (With My Heart)

As Long as You Love Me

No Place

Breathe

Don’t Wanna Lose You Now

I’ll Never Break Your Heart

All I Have to Give

Everybody (Backstreet’s Back)

We’ve Got It Going On

It’s Gotta Be You

That’s the Way I Like It

Get Another Boyfriend

The One

I Want It That Way

Don’t Go Breaking My Heart

Larger Than Life

Il concerto ha anche un lato di solidarietà molto importante, come possiamo leggere tra le informazioni riportare da Live Nation:

In soccorso ai rifugiati costretti ad abbandonare le loro case in Ucraina ed in supporto a tutti gli straordinari esempi di solidarietà di tutto il mondo, i Backstreet Boys hanno scelto di destinare una parte del ricavato del loro DNA World Tour 2022 a UNHCR, l’agenzia ONU di protezione dei rifugiati. Questo contributo servirà a proteggere e assistere profughi e sfollati provenienti dall’Ucraina ed i suoi paesi confinanti. Per maggiori informazioni su come essere d’aiuto per coloro colpiti da questa emergenza, visita il sito di UNHCR.