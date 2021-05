Baby Gang: EP1 è il primo EP ufficiale, dal 14 maggio

Baby Gang, il rapper rivelazione di questa prima parte del 2021, ha annunciato ufficialmente la tracklist e la data di pubblicazione del suo primo EP ufficiale, dal titolo EP1.

L’EP sarà disponibile, su tutte le piattaforme streaming e negli store digitali, a partire dal prossimo 14 maggio.

Il singolo di lancio di EP1 sarà Marocchino. Il video ufficiale del singolo sarà disponibile su YouTube sempre dal 14 maggio 2021.

EP1 sarà composto da 7 canzoni inedite di cui 6 collaborazioni, con i rapper Omar, Escomar, Il Ghost, Neima Ezza e Rondo Da Sosa.

Con Il Ghost, rapper italo-albanese, Baby Gang ha collaborato per due canzoni, Paura e 3 occhi. I due rapper sono reduci dal successo del singolo Treni che ha raggiunto quota 9 milioni di stream. Il video, invece, è vicino ai 5 milioni di visualizzazioni.

L’ultimo singolo pubblicato da Baby Gang in ordine di tempo è Blitz 2, collaborazione internazionale con il rapper francese Sofiane.

I precedenti singoli che hanno permesso al rapper italo-marocchino di farsi conoscere al grande pubblico, invece, oltre al precitato Treni, sono Baby, No Parla Tanto, Cella 2 e Bimbi Soldato. Da ricordare, anche i recenti featuring con Jamil in Sport e con Vale Pain in Shotta 2.

Di seguito, trovate la tracklist di EP1.

Baby Gang – EP1: la tracklist

1. Marocchino

2. Paura feat. Il Ghost

3. King Kong feat. Omar

4. Rapina feat. Neima Ezza

5. Boy feat. Rondo Da Sosa

6. Gli occhi del blocco feat. Escomar

7. 3 occhi feat. Il Ghost