A pochi giorni dall’uscita, è stata annunciata oggi l’imminente uscita del nuovo album di inediti di Renato Zero, dal titolo “Autoritratto“, fuori ovunque venerdì 8 dicembre per Tattica e disponibile da ora in pre-order. Zero torna per stupire una volta in più il suo pubblico, annunciando un’opera destinata a tracciare, con la più bella calligrafia zeriana, una pagina inedita della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale.

Non finiscono qui le novità e le sorprese per i fan del cantautore. Renato Zero, infatti, non riesce a stare lontano dal suo affezionato pubblico e ristabilisce l’abbraccio con i fan annunciando oggi una serie di live prodotti da Tattica che, a partire dal prossimo marzo, lo vedranno protagonista di imperdibili concerti evento, l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti in Autoritratto e il meglio del suo intero repertorio.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 del 7 dicembre 2023 su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Qui sotto potete vedere la cover dell’album, in attesa di scoprire la tracklist del disco “Autoritratto”.

“Sono le attese a rendere la vita più saporita ed avvincente ma non bisogna tradire l’eccitazione e lo stupore, lo stesso di quella prima volta affinché quel bimbo che è in te…” queste le parole, ad oggi, svelate da Renato Zero via Instagram, in un countdown che accompagna il pubblico e i fan alla data di pubblicazione di “Autoritratto”.

Il nuovo album “Autoritratto” è il primo capitolo della nuova fase del cantautore, in uscita l’8 dicembre. Pochi mesi dopo, a marzo 2024, si terranno i concerti con biglietti disponibili poche ore prima della pubblicazione del disco di inediti.

Poco più di un anno fa, ad aprile 2022, Renato Zero ha condiviso il suo progetto “Atto di fede”, libro e doppio cd di musica sacra. Venti, in totale, le tracce presenti.