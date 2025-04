Arisa: età, vita privata, perché è finita con il nuovo fidanzato, dove vive

Oggi è la giudice di The Voice, a cui sta partecipando insieme a Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Alle spalle ha però avuto una carriera bellissima e che le ha permesso di diventare chi è oggi. Quando si parla di lei, si parla infatti di un’artista a 360 gradi che ha saputo, con la sua voce caldissima, trasmettere emozioni incredibili mediante le canzoni. Diventata famosa grazie a Sanremo Giovani, non si è più fermata riuscendo a collezionare un successo dopo l’altro.

Molti fan si chiedono spesso cosa abbia fatto prima della popolarità e anche come sia oggi la sua situazione sentimentale.

Chi è Arisa: carriera e vita privata

Originaria di Genova ma cresciuta a Pignola (Potenza), la cantante si è diplomata al liceo pedagogico e ha poi fatto diversi lavori durante la sua prima giovinezza. Nel tempo libero si dedicava però sempre alla musica, decidendo alla fine un percorso alternativo alla sua grande passione. Nel 2008 Arisa ha vinto SanremoLab, che le ha permesso di partecipare – e vincere – al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, a cui ha partecipato con il brano Sincerità. Da quel momento la sua carriera ha letteralmente preso il volo e le ha permesso di diventare – giorno dopo giorno – il personaggio che è oggi. Ha così collezionato numerose esperienze discografiche e televisive, tanto che negli anni è sempre stata sulla cresta dell’onda.

Ad esempio, la cantante ha partecipato altre volte a Sanremo, ma anche al talent Amici in qualità di insegnante e a Ballando con le Stelle come concorrente. Sul fronte sentimentale, si sa invece che è stata legata a lungo al musicista Giuseppe Anastasi con cui ha continuato a lavorare anche dopo la fine della loro storia nel 2010. In seguito c’è stata la relazione con il suo manager Lorenzo Zambelli e poi quella con Andrea Di Carlo. Di lei si è parlato anche a proposito di un possibile flirt con il ballerino Vito Coppola con cui si è esibito a Ballando con le Stelle, trionfando durante la puntata finale.

La cantante ha invece di recente confessato l’inizio di una storia d’amore con Walter Ricci, musicista e cantante jazz, ma anche con lui le cose non sono andate bene. I due si sono infatti lasciati presumibilmente per via dei rispettivi impegni lavorativi. Al momento la cantante è infatti concentrata soprattutto sulla musica e sulle sue attività televisive, dato che è tra i protagonisti di The Voice Senior, condotto come sempre da Antonella Clerici.