Arisa, dove vive la cantante: la casa con opere d’arte e specchi

Voce eclettica e versatile, interprete singolare, Arisa è tra le artiste italiane maggiormente apprezzate dal pubblico. Cavalca l’onda del successo da tantissimi anni ed è titolare di diverse hit che hanno conquistato il primi posti delle classifiche. E’ sicuramente un’artista originale anche nella scelta dei look, ha spesso cambiato immagine rivelandosi un personaggio decisamente versatile. Negli ultimi anni è stata anche protagonista in tv: ha partecipato a Ballando con le stelle, dove ha conquistato la vittoria ed è stata anche coach nella scuola di Amici.

Oggi è tra i giurati di The Voice Senior e anche in questo ruolo è apparsa a suo agio. Spesso è stata protagonista del gossip a causa della sua vita privata. Ha avuto diversi flirt, alcuni anche importanti, ma per il momento non ha trovato la sua anima gemella. Nei giorni scorsi ha annunciato la fine della storia con Walter Ricci. In diverse interviste ha rivelato tutto il suo bisogno di amore, le piacerebbe avere qualcuno al suo fianco che la faccia sentire bene e al sicuro: “Per essere amata farei qualsiasi cosa. Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso. Gli uomini risolti desiderano accanto una donna intelligente e io lo sono.” Ha dichiarato a Il Corriere della sera.

Ufficialmente single Arisa abita da sola in una splendida casa che rispecchia il suo modo di essere. Molto attiva sui social la cantante, vero nome Rosalba Pippa, vive a Milano anche se è originaria di Genova. Sul suo account è possibile ammirare scatti diversi: dagli shooting fotografici professionali ai momenti di vita quotidiana. L’artista ligure infatti non manca di mostrare dettagli del suo privato e anche della sua casa. Ha un appartamento bellissimo ricco di dettagli e complementi d’arredo, coerenti con la sua personalità a volte sopra le righe.

Arisa, ecco dove vive l’artista ligure

Arisa vive in un appartamento di circa 60 metri quadrati, dotato di ogni comfort anche se non è molto grande. L’immobile a quanto pare si trova nella zona di Porta Venezia, zona tra le più ambite della città. Le nuances presenti in casa sono chiare anche se non mancano tocchi di colore. I pavimenti sono in marmo e sono presenti diverse vetrate che rendono gli ambienti molto luminosi.

Nella zona living c’è un salotto e diversi complementi d’arredo vintage, in stile anni ’50, come alcune lampade. C’è anche un bellissimo pianoforte utilizzato dalla cantante per rilassarsi. Inoltre sono presenti molti specchi che grazie al gioco di riflessi rendono la stanza decisamente più grande.

La cucina è nera lucida con i pavimenti bianchi mentre la camera da letto è piccola, priva di fronzoli. C’è un letto grande uno specchio a parete con una cornice stile invecchiato. Dettaglio non indifferente sono gli infissi e porte in legno pitturate bianco che rendono la casa di classe e prestigiosa.

Arisa di nuovo single: l’addio a Walter Ricci

Nei giorni scorsi Arisa ha parlato della fine della storia con Walter Ricci. La cantante ha giustificato l’addio parlando di esigenze professionali diverse, che hanno condizionato il loro rapporto quotidiano: “Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente.”

Secondo alcuni rumors l’artista in realtà non avrebbe apprezzato il fatto che Ricci si sarebbe innamorato del suo personaggio e non di Rosalba, un dettaglio che l’avrebbe portata a chiudere la relazione. I due si sono conosciuti per caso la scorsa estate all’aeroporto e quando sono usciti allo scoperto sembrava che Arisa avesse trovato l’uomo della sua vita. Nonostante i progetti di vita comune le cose non sono andate come previsto.