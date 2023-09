Secondo appuntamento con Arena Suzuki 2023 -dai 60 ai 2000- dall’Arena di Verona con la conduzione di Amadeus. Il presentatore riporta per il terzo anno consecutivo, il 18, 19 e 20 settembre, artisti leggendari e canzoni iconiche che hanno segnato la nostra storia. Dopo i grandi successi del 2021 e del 2022, quest’anno, per la prima volta, si aggiungono all’evento gli anni 2000, per far così rivivere 50 anni di grandi hit della musica italiana e internazionale. Le tre serate, nate da un’idea di Amadeus, sono state annunciate durante il Festival di Sanremo e hanno registrato il sold out in pochissimo tempo. Andranno in onda su Rai 1 in prima serata sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sulla seconda data che verrà registrata martedì 19 settembre e andrà in onda il prossimo 27 settembre su Rai 1.

Arena Suzuki 2023 dai 60 ai 2000, cantanti e scaletta 19 settembre

Anche quest’anno, un cast di oltre 40 artisti che alternerà le proprie hit ai brani lanciati direttamente dal padrone di casa Amadeus, nel ruolo che ben conosce, quello di dj. Da dietro una consolle, che sarà anche quest’anno uno dei nuclei fondamentali della scena, con Dj Massimo Alberti, Amadeus farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e le sue playlist dai 60 ai 2000.

A seguire ecco i cantanti che si esibiranno martedì 19 settembre all’Arena di Verona e il titolo del brano che interpreteranno sul palco.

19 SETTEMBRE

Kool & The Gang con “Celebration”

Gala con “Freed From Desire”

Lorella Cuccarini con “La notte vola”

Jimmy “Bo” Horne con “Gimme Some”

Blue con “One love”

Le Vibrazioni con “Dedicato a te”

Plastic Bertrand con “Ça Plane Pour Moi”

Amedeo Minghi con “1950”

Mietta con “Angeli noi”

Haiducii con “Dragostea Din Tei”

Orietta Berti con “Fin che la barca va”

Ice Mc con “Think About The Way”

The Rubettes con “Sugar Baby Love”

Jalisse con “Fiumi di parole”

Laid Back con “Sunshine Reggae”