Primo appuntamento all’Arena di Verona, lunedì 18 settembre, con Arena Suzuki 2023. Amadeus riporta per il terzo anno consecutivo artisti leggendari e canzoni iconiche che hanno segnato la nostra storia. Dopo i grandi successi del 2021 e del 2022, quest’anno, per la prima volta, si aggiungono all’evento gli anni 2000, per far così rivivere 50 anni di grandi hit della musica italiana e internazionale. Andranno in onda su Rai 1 in prima serata sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. Sarà un viaggio nel tempo attraverso ricordi indelebili e canzoni simbolo di più generazioni, con gli artisti originali e i loro successi immortali che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 e che torneranno a riecheggiare in un’atmosfera di festa nel vero Tempio della Musica, l’Arena di Verona.

Anche quest’anno, un cast stellare di oltre 40 artisti che alternerà le proprie hit ai brani lanciati direttamente dal padrone di casa Amadeus, nel ruolo che ben conosce, quello di dj. Da dietro una consolle, che sarà anche quest’anno uno dei nuclei fondamentali della scena, con Dj Massimo Alberti, Amadeus farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e le sue playlist dagli anni 60 ai 2000.

A seguire tutte le anticipazioni sulla prima serata dell’Arena Suzuki 2023 all’Arena di Verona, con Amadeus alla conduzione. Le tre date evento sono sold out.

Arena Suzuki 2023, cantanti e scaletta, 18 settembre

18 SETTEMBRE, i cantanti ospiti:

Simple Minds con “Don’t You (Forget About Me)”

Trevor Horn (The Buggles) con “Video Killed The Radio Star”

Paola & Chiara con “Vamos A Bailar”

Haddaway con “What Is Love”

Alan Sorrenti con “Figli delle stelle”

Captain Sensible con “Wot”

Las Ketchup con “Aserejé”

Irene Grandi con “Bruci la città”

Tavares con “More Than A Woman”

Doctor & The Medics con “Spirit In The Sky”

Iva Zanicchi con “Zingara”

Rednex con “Cotton Eye Joe”

Adriano Pappalardo con “Ricominciamo”

The Sugarhill Gang con “Rapper’s Delight”

Renga Nek con “Angelo” e “Laura non c’è”