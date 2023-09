Ultimo appuntamento mercoledì 20 settembre all’Arena di Verona per la terza data di Arena Suzuki 2023, dagli anni 60 ai 2000 con tutte le hit italiane e straniere più amate. Le tre serate, nate da un’idea di Amadeus, sono state annunciate durante il Festival di Sanremo e hanno registrato il sold out in pochissimo tempo. Andranno in onda su Rai 1 in prima serata sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. Quella di mercoledì 20 settembre andrà in onda il prossimo 4 ottobre.

Sarà un viaggio nel tempo attraverso ricordi indelebili e canzoni simbolo di più generazioni, con gli artisti originali e i loro successi immortali che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 e che torneranno a riecheggiare in un’atmosfera di festa nel vero Tempio della Musica: l’Arena di Verona.

La prima edizione di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 si è tenuta nel 2021 e ha segnato la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco dell’Arena nella “sua” Verona e il suo ritorno dietro la consolle. Molte canzoni, infatti, sono le stesse che proponeva nelle serate in discoteca all’inizio della sua carriera e poi quando si è fatto strada nel mondo della radio.

Anche quest’anno, un cast stellare di oltre 40 artisti che alternerà le proprie hit ai brani lanciati direttamente dal padrone di casa Amadeus, nel ruolo che ben conosce, quello di dj. Da dietro una consolle, che sarà anche quest’anno uno dei nuclei fondamentali della scena, con Dj Massimo Alberti, Amadeus farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e le sue playlist dai 60 ai 2000!

A seguire ecco i cantanti che si esibiranno a Arena Suzuki 2023 nella terza data di mercoledì 20 settembre, all’Arena di Verona.

Arena Suzuki 2023, dai 60 ai 2000, i cantanti in scaletta

Natalie Imbruglia con “Torn”

Madcon con “Beggin'”

George McCrae con “Rock Your Baby”

Stadio con “Grande figlio di puttana”

Alexia con “Hu La La La”

Howard Jones con “What Is Love”

Valeria Rossi con “Tre parole”

Whigfield con “Saturday Night”

Michele Zarrillo con “Una rosa blu”

Cecilia Gayle con “El Pam Pam”

Mal con “Furia”

The Show con “Mamma mia”

Pino D’Angiò con “Ma quale idea”

Eiffel 65 con “Blue (Da Ba Dee)”