Siamo arrivati all’ultimo appuntamento, questa sera, 14 settembre 2022, con Arena 60 70 80 e 90. Amadeus sarà il conduttore di questa terza serata speciale che verrà successivamente trasmessa su Rai 1, sabato 1 ottobre. Anche questa sarà l’occasione perfetta per ascoltare gli interpreti originali dei pezzi più noti e amati della musica che parte dagli anni 60 e raggiunge gli anni 90. Cantanti italiani e stranieri che saliranno sul palco dell’Arena di Verona per interpretare i successi più noti del loro repertorio. A seguire tutte le informazioni e le anticipazioni, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Arena 60 70 80 e 90, 14 settembre 2022, Info biglietti

Anche questa terza e ultima serata di Arena 60 70 80 e 90 è sold out, come le precedenti date. I biglietti partivano dal prezzo minimo di 5 euro (Gradinata numerata con visione laterale limitata) fino ai 50 euro della Platea numerata.

Arena 60 70 80 e 90, 14 settembre 2022, Cantanti ospiti

Anche questa sera, sul palco dell’Arena di Verona, si esibiranno numerosi artisti italiani e internazionali. Grande attesa per Max Pezzali che interpreterà alcuni dei grandi successi degli 883, in grado di coinvolgere sempre il pubblico presente e trasformare ogni luogo in un improvvisato e trascinante karaoke. Spazio anche per Patty Pravo, nome di altissimo richiamo, che, tra i successi, interpreterà anche “E dimmi che non vuoi morire”, scritta da Vasco Rossi e con la quale aveva partecipato al Festival di Sanremo. Dall’estero ritroveremo Bonnie Tyler (con la ballad “Total eclips of the heart”) e Patrick Hernandez con la sua “Born to be alive”. Qui sotto l’elenco completo degli artisti ospiti di questa terza serata.

MAX PEZZALI con “Sei un mito”

BONNIE TYLER con “Total eclipse of the heart”

SISTER SLEDGE con “We are family”

SNAP! con “Rhythm is a dancer”

RITA PAVONE con “Il ballo del mattone”

PATRICK HERNANDEZ con “Born to be alive”

CORONA con “The rhythm of the night”

PATTY PRAVO con “E dimmi che non vuoi morire”

CRYSTAL WATERS con “Gipsy woman”

P. LION con “Happy children”

MICHELE ZARRILLO con “Cinque giorni”

CUGINI DI CAMPAGNA con “Anima mia”

NEJA con “Restless”

MATIA BAZAR con “Vacanze romane”

LOS LOCOS con “Macarena”

LIMAHL con “Never ending story”