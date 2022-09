Secondo appuntamento, questa sera, 13 settembre 2022, con Arena 60 70 80 e 90. Amadeus sarà il conduttore di questa seconda serata speciale che verrà successivamente trasmessa su Rai 1, sabato 24 settembre. Sarà l’occasione per ascoltare gli interpreti originali dei pezzi più noti e amati della musica che parte dagli anni 60 e raggiunge gli anni 90. Cantanti italiani e stranieri che saliranno sul palco dell’Arena di Verona per interpretare i successi più noti del loro repertorio. A seguire tutte le informazioni e le anticipazioni, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Le serate di Arena 60 70 80 e 90 andranno poi in onda su Rai 1 a partire da sabato 17 settembre, per tre appuntamenti, in prima serata, ovviamente con la conduzione di Amadeus, presente durante le registrazioni delle serate all’Arena di Verona.

Arena 60 70 80 e 90, martedì 13 settembre 2022, Biglietti

L’Arena di Verona è sold out nella seconda data di martedì 12 settembre 2022. I biglietti partivano da 5 euro (Gradinata numerata con visione laterale limitata) fino ai 50 euro della Platea numerata.

Arena 60 70 80 e 90, martedì 13 settembre 2022, Cantanti ospiti

Ecco i cantanti che si esibiranno martedì 13 settembre 2022 all’Arena di Verona, in una serata condotta da Amadeus. Come anticipato potremo assistere alle performance di cantanti italiani e stranieri. Spazio quindi agli Aqua con la hit “Barbie Girl” e ad Umberto Tozzi. Ogni artista interpreterà almeno due brani del suo repertorio in una serata nostalgica che strizza l’occhio al passato, riportando in auge alcuni successi indimenticabili.

Holly Johnson – Frankie Goes To Hollywood Con “Relax”

Aqua Con “Barbie Girl”

The Trammps Con “Disco Inferno”

Haddaway Con “What Is Love”

Umberto Tozzi Con “Stella Stai”

Katrina Con “Walking On Sunshine”

Fools Garden Con “Lemon Tree”

Nik Kershaw Con “The Riddle”

Fabio Concato Con “Domenica Bestiale”

Amii Stewart Con “Knock On Wood”

Rockets Con “Galactica”

Double Dee Con “Found Love”

Dik Dik Con “L’Isola Di Wight”

Double You Con “Please Don’T Go”

Raf Con “Sei La Più Bella Del Mondo”