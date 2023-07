Non solo gli Iron Maiden all’Ippodromo Snai San Siro. Sabato 15 luglio, infatti, si esibiranno anche gli Arctic Monkeys con una loro tappa del tour europeo a Milano, all’Ippodromo Snai La Maura. Il giorno dopo, domenica 16 luglio, seconda e ultima data in Italia, a Roma. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto, sui gruppi che si esibiranno prima di loro, orari e biglietti ancora disponibili.

Arctic Monkeys, Milano, 15 luglio 2023, la scaletta del concerto

Gli Arctic Monkeys si esibiranno a partire dalle 21.40 all’Ippodromo Snai La Maura. Qui sotto, a seguire, le informazioni sugli orari, dall’apertura porte fino all’inizio del live, e l’ordine di esibizione dei gruppi, nel pomeriggio.

15:00 Apertura porte

17:15 OMINI

18:15 Willie J Healey

19:40 The Hives

21:40 Arctic Monkeys

Ecco la scaletta completa del concerto degli Arctic Monkeys.

Sculptures of Anything Goes

Brianstorm

Snap Out of It

Crying Lightning

The View From the Afternoon

Four Out of Five

Cornerstone

Why’d You Only Call Me When You’re High?

Arabella

I Ain’t Quite Where I Think I Am

Do Me a Favour

Pretty Visitors

Fluorescent Adolescent

Do I Wanna Know?

Mardy Bum

There’d Better Be a Mirrorball

505

Body Paint

Star Treatment

I Bet You Look Good on the Dancefloor

R U Mine?

Arctic Monkeys, Milano, 15 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti al prezzo di 63,25 per il posto unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo Snai La Maura a Milano

Come riportato dal sito ufficiale, ecco come arrivare all’Ippodromo La Maura a Milano:

In auto:

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma) superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con mezzi pubblici:

In metro: la fermata più vicina è la “Uruguay” della linea M1 “rossa”; una volta in superficie, dirigersi verso Sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri. La linea M1 ha stazioni di scambio con le altre linee metropolitane milanesi.

Con i mezzi di superficie: la fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze (coincidenza con tram 1, 12, 14 e 19, autobus 43, 48 e 57) e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).