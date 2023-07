C’è attesa per il concerto degli Iron Maiden, in programma sabato 15 luglio 2023 all’Ippodromo Snai San Siro. La band è impegnata live con il “The Future Past Tour” a supporto del loro diciassettesimo album in studio Senjutsu e dovrebbe continuare nel 2024, secondo il manager della band, Rod Smallwood. La prima data è stata il 28 maggio 2023 a Lubiana. Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Iron Maiden Milano, la scaletta del concerto, 14 luglio 2023

A seguire la scaletta del concerto degli Iron Maiden in programma a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro. La band si esibirà a partire dalle 21.00. Ecco da chi saranno preceduti, live, sul palco:

+16:00 – The Raven Age

17:00 – Blind Channel

18:00 – Epica

19:15 – Stratovarius

21:00 – Iron Maiden

Ecco l’ordine di esecuzione dei brani:

Doctor Doctor

Blade Runner (Vangelis song)

Caught Somewhere in Time

Stranger in a Strange Land

The Writing on the Wall

Days of Future Past

The Time Machine

The Prisoner

Death of the Celts

Can I Play With Madness

Heaven Can Wait

Alexander the Great

Fear of the Dark

Iron Maiden

Hell on Earth

The Trooper

Wasted Years

Always Look on the Bright Side of Life (Monty Python song)

Iron Maiden Milano, biglietti del concerto, 14 luglio 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli Iron Maiden all’Ippodromo Snai San Siro. Il prezzo è di 99,99 per la zona Prato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro per il concerto degli Iron Maiden:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.