Stasera in tv su Canale 5 andrà in onda il film in prima tv Aquaman, interpretato da Jason Mamoa. Noi di Soundsblog vi parliamo della colonna sonora della pellicola. Qui sotto, intanto, la trama, come riportata dai colleghi di Cineblog:

Aquaman” racconta la storia delle origini del mezzo umano e mezzo atlantideo Arthur Curry (Jasono Momoa) e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato…un re.

La musica è composta e arrangiata da Rupert Gregson-Williams. La soundtrack è stata rilasciata il 14 dicembre 2018 da WaterTower Music. Un’edizione deluxe contenente 11 bonus track è stata pubblicata il 19 luglio 2019, mesi dopo.

L’album contiene una canzone originale del musicista americano Skylar Gray intitolata “Everything I Need”, scritta da Gray ed Elliott Taylor, la canzone è inclusa nella colonna sonora ed è stata pubblicata lo stesso giorno con l’album della colonna sonora.

Aquaman, la colonna sonora del film

Il 7 marzo 2018, Rupert Gregson-Williams è stato annunciato come il futuro compositore di Aquaman. Gregson-Williams aveva già scritto la colonna sonora di Wonder Woman. In un’intervista con The Hollywood Reporter, ha dichiarato che Aquaman è stato il suo film più ambizioso fino ad oggi. Le prime discussioni con il regista James Wan hanno spinto Gregson-Williams a iniziare a scrivere la colonna sonora ancor prima di essere assunto.

Qui sotto la soundtrack con i titoli delle canzoni e, qui sotto, lo streaming della colonna sonora.

1. “Everything I Need”

2. “Arthur”

3. “Kingdom of Atlantis”

4. “It Wasn’t Meant to Be”

5. “Atlantean Soldiers”

6. “What Does That Even Mean?”

7. “The Legend of Atlan”

8. “Swimming Lessons”

9. “The Black Manta”

10. “What Could Be Greater Than a King?”

11. “Permission to Come Aboard”

12. “Suited and Booted”

13. “Between Land and Sea”

14. “He Commands the Sea”

15. “Map In a Bottle”

16. “The Ring of Fire”

17. “Reunited”

18. “Everything I Need” Skylar Grey

19. “Ocean to Ocean” Pitbull featuring Rhea

20. “Trench Engaged” (from Kingdom of the Trench) Joseph Bishara