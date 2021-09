Primo appuntamento stasera con Aperol with Heroes– Together we can, il festival dal vivo e in streaming in programma il 17 e 18 settembre a partire dalle 20.30 dall’Arena di Verona, che vede salire sul suo palco prestigioso 12 grandi artiste e artisti della scena musicale pop italiana contemporanea per 4 ore di musica live.

Aperol with heroes, cos’è

Con Aperol with Heroes, l’Arena sarà di nuovo al centro della grande musica in modalità ibrida, già sperimentata lo scorso anno, tra il pubblico presente fisicamente e quello in possesso di uno smart ticket che vivrà l’esperienza in live streaming. Una line-up incredibile sarà protagonista della seconda edizione. L’evento, in entrambe le serate, sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma LIVENow.

Anche per questa seconda edizione alla base c’è un progetto sociale molto importante. Infatti, Aperol with Heroes vuole dare il via a Mission Diversity, il progetto realizzato da Music Innovation Hub – Impresa Sociale insieme alla rete internazionale Keychange e a PRS Foundation, powered by YouTube, con l’adesione di partner istituzionali ASviS, Italia Music Lab, UN – SDG Action Campaign e UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. L’obiettivo è raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, a sostegno di tutte le forme di diversità, e promuovere la parità di genere in particolare dell’industria discografica e musicale. Tutto questo verrà realizzato attraverso la produzione di almeno 6 progetti artistici da tutto il mondo, che vedano come protagoniste donne e minoranze di genere non rappresentate.

Scaletta, i cantanti di venerdì 17 settembre 2021

Ecco i cantanti che esibiranno questa sera, 17 settembre 2021, dall’Arena di Verona:

– Venerdì 17 settembre sul palco ci saranno Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni

Aperol with heroes, biglietti

E’ possibile assistere alle due serate all’Arena di Verona, muniti di Green Pass o tampone negativo. Se siete interessati, potete cliccare qui.

Aperol with heroes, dove vederlo

La diretta del concerto inizierà alle 20.30 e sarà possibile seguirla in streaming su LIVENow. Per maggiori informazioni, questo il link.