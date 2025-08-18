Dalla voce simbolo dei Matia Bazar a un percorso artistico e di vita ricco di scelte personali e coraggiose: chi è Antonella Ruggiero.

Antonella Ruggiero: età, marito e figli, cosa fa oggi, perché ha lasciato i Matia Bazar

La carriera di Antonella Ruggiero ha attraversato quasi mezzo secolo di musica, lasciando un segno profondo in più generazioni. Voce inconfondibile, capace di passare dal pop alla sperimentazione più audace, ha saputo mantenere uno stile personale e riconoscibile, diventando un riferimento per artisti e ascoltatori. La sua storia non è solo fatta di note, ma anche di scelte decisive che hanno plasmato la sua vita.

Dietro le luci dei riflettori, la cantante ha coltivato passioni, viaggi e legami che hanno influenzato la sua arte. Alcuni momenti chiave della sua vita privata sono rimasti lontani dai titoli di giornale, ma hanno avuto un peso importante nella sua evoluzione. È un percorso che intreccia musica, amore e ricerca interiore, portandola a compiere svolte inattese.

Il legame con la spiritualità ha rappresentato per lei un filo conduttore costante. Fin da bambina, Antonella ha sentito un’attrazione naturale verso la fede, senza imposizioni. Questo approccio libero l’ha spinta a viaggi in luoghi lontani come l’India e a riflessioni profonde sull’arte come dono, sempre mantenendo rispetto per ogni visione, anche per chi non crede.

Ma prima ancora del successo, c’era una giovane artista di Genova che si divideva tra il disegno e la musica. Con il nome d’arte “Matia”, nel 1974 pubblicò il suo primo 45 giri. Poco dopo, da un incontro musicale inatteso, nacque la formazione che sarebbe diventata una delle band italiane più iconiche degli anni ’70 e ’80.

Un viaggio tra musica, amore e scelte di vita

Come ricorda Tg24 Unicusano, Antonella ha condiviso gran parte del suo percorso con il produttore Roberto Colombo, conosciuto negli anni ’80 e sposato nel 2001. La loro è una relazione lunga oltre quarant’anni, arricchita dalla nascita del figlio Gabriele nel 1990. Colombo, presente anche nelle avventure più insolite, ha curato gli arrangiamenti di celebri album dei Matia Bazar, accompagnando Antonella non solo nella carriera, ma anche nei cambiamenti più radicali.

La scelta di vivere per un periodo a Berlino e di intraprendere viaggi lontani non ha mai scalfito questo legame. Roberto è rimasto una presenza stabile, sostenendola in momenti di transizione e decisioni che hanno modificato profondamente il suo percorso artistico.

L’addio ai Matia Nazar e una nuova libertà

Nel 1989, la vita familiare e un senso crescente di routine portarono Antonella a lasciare i Matia Bazar. Dopo quattordici anni di intensa attività tra concerti, album e promozione, sentì l’esigenza di ritrovare la propria dimensione. Voleva sottrarsi al meccanismo che rischiava di trasformarla in una “macchina” e concedersi tempo per sé.

Si fermò per sette anni, tornando alla musica solo quando lo sentì davvero necessario. Da allora ha intrapreso una carriera solista variegata, affrontando generi e progetti diversi, sempre fedele a una regola: seguire l’istinto e non farsi guidare solo dalle logiche del mercato. Una scelta che le ha permesso di mantenere intatta la sua identità artistica.