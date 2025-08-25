Antonella Clerici, la foto senza filtri e trucco: bellissima al naturale

Antonella Clerici, nata a Legnano il 6 dicembre 1963, è una delle figure più iconiche del panorama televisivo italiano. La sua carriera, iniziata negli anni ottanta, l’ha portata a diventare una delle conduttrici di punta della Rai, con un percorso che ha abbracciato vari generi, dal programma gastronomico alle serate di gala, senza mai perdere il suo legame con il pubblico. Anche la foto senza filtri che vi proponiamo oggi è testimonianza di questo approccio.

Comincia a lavorare in televisione, e nel 1985 debutta come annunciatrice a Telereporter. La vera popolarità per Antonella arriva negli anni novanta, quando entra a far parte della Rai, dove inizia a condurre una serie di programmi sportivi, tra cui Dribbling e Domenica Sprint. Il suo carisma e la sua professionalità la fanno emergere rapidamente, e nel 2000, la Rai le affida la conduzione del programma culinario La prova del cuoco, che segnerà il suo lancio come conduttrice di punta.

Il successo di La prova del cuoco, che ha tenuto compagnia agli italiani per quasi venti anni, la consacra come una delle conduttrici più amate della televisione nazionale. Durante gli anni successivi, Antonella continua a essere protagonista, conducendo anche eventi prestigiosi come il Festival di Sanremo, Ti lascio una canzone, e Il treno dei desideri.

Nel 2010, raggiunge uno dei punti più alti della sua carriera con la conduzione del Festival di Sanremo, un’esperienza che consolida il suo status di star della televisione italiana. Nonostante alcune sfide con la concorrenza, Antonella riesce sempre a rimanere una presenza costante nel palinsesto Rai, raccogliendo ottimi risultati di ascolto con i suoi vari programmi.

Antonella Clerici oggi senza filtri

Negli ultimi anni, Antonella Clerici non ha mai smesso di evolversi. Dopo aver lasciato La prova del cuoco nel 2018, ha intrapreso nuovi progetti, come la conduzione di Portobello e il ritorno a programmi di successo come Ti lascio una canzone e Sanremo Young. La sua carriera si è spostata anche verso progetti innovativi come The Voice Senior e The Voice Kids, che hanno ottenuto un’accoglienza entusiastica dal pubblico.

La vita privata di Antonella Clerici è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, dalla sua prima relazione con il giocatore di basket Giuseppe Motta, fino alla lunga storia d’amore con Eddy Martens, con cui ha avuto la figlia Maëlle nel 2009. Oggi, Antonella è legata all’imprenditore Vittorio Garrone e non manca di condividere con i propri fans anche momenti di vita vera.

Dopo mesi frenetici tra impegni televisivi e live, Antonella Clerici ha scelto di prendersi una pausa dalle luci dei riflettori, dedicando del tempo prezioso alla sua famiglia. Tra il mare cristallino di Santa Margherita Ligure, la tranquillità della Normandia e la serenità della sua casa nel bosco ad Arquata Scriva, la conduttrice ha deciso di vivere momenti speciali con sua figlia Maelle. Le due hanno condiviso una vacanza magica a Disneyland, un’esperienza che ha emozionato profondamente Antonella, trasmettendo quel calore familiare che solo questi giorni di spensieratezza possono regalare.

Il ritorno in Italia da Parigi è stato altrettanto dolce, con la Clerici che ha voluto condividere alcuni scatti con i suoi follower su Instagram. Nel giardino della sua casa, tra il verde e i suoi amati cani, ha pubblicato una foto che la ritrae al naturale, senza filtri, con il viso dolcemente abbronzato dal sole estivo. In quel ritratto, la conduttrice sembra essere la perfetta incarnazione della pace interiore, lontana dalla frenesia del suo lavoro e concentrata sulle cose che veramente contano: la famiglia, la serenità e i piccoli piaceri della vita quotidiana.