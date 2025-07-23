Un addio inaspettato avrebbe provocato un dispiacere al volto noto della Rai, che oggi è pronta con una reazione che conferma la grinta e la visione artistica di una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

Antonella Clerici delusa: “Ne ho fatto una malattia” cosa è successo alla conduttrice di The voice senior

Chi segue da anni The Voice Senior in onda su Rai1 sa quanto l’intesa tra Antonella Clerici e il cast sia sempre stata un punto di forza del programma. Per questo l’abbandono di Gigi D’Alessio ha avuto un impatto emotivo molto forte. Un legame il loro, costruito puntata dopo puntata, fatto di stima reciproca che oggi viene improvvisamente a mancare, scaturendo dispiacere e disorientamento.

Antonella, come ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi, non ha nascosto di aver sofferto profondamente: “L’ho presa malissimo, ne ho fatto una malattia.” Parole sincere che non sono passate inosservate e che riflettono quanto la collaborazione tra colleghi sia a volte anche intrisa del sentimento dell’amicizia, che a volte può rivelarsi un’ arma a doppio taglio. Come quando quel rapporto professionale finisce.

Ma quando si è alla guida di un format di successo, restare fermi non è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione. Così, da quello che sembrava un momento di crisi, è nata una nuova fase: più dinamica, più audace, forse anche più sperimentale. Antonella ha deciso di trasformare il dispiacere in azione, iniziando una vera e propria rivoluzione nel team dei coach.

Il nuovo cast di The Voice Senior

Dopo l’addio di Gigi D’Alessio dal cast dei giudici di The Voice Senior, Antonella Clerici si è messa all’opera per rilanciare lo show. La prima novità in vista della prossima stagione ha il volto e la voce di Nek. Una scelta che non arriva per caso: il cantante di Laura non c’è, è già noto al pubblico Rai per precedenti collaborazioni con la Clerici: “Ha una bella anima. È stato con me a Standing Ovation nel 2017 – ha ricordato la conduttrice al settimanale di Alfonso Signorini – ed è una persona che stimo moltissimo.”

Ma c’è di più. Dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che a fare il suo ingresso nel programma sarà anche Rocco Hunt, pronto ad affiancare Clementino. Un’accoppiata che promette scintille: due personalità forti, con la giusta energia per parlare anche ai telespettatori più giovani. Non è la prima volta che The Voice Senior gioca con le “coppie” di giudici, e il format ha sempre beneficiato di questa scelta, portando freschezza e varietà.

Restano saldamente al loro posto Arisa e Loredana Berté, due presenze che rappresentano garanzia di qualità e fortissimo appeal per il pubblico. The Voice Senior si prepara dunque a una nuova stagione all’altezza del suo successo. Dopo aver superato il 22% di share nella passata edizione, la trasmissione si conferma tra i titoli più seguiti del prime time di Rai1.