E’ uscito il nuovo singolo di Anto Paga, Sulla mia pelle, disponibile in streaming e download digitale.

Prodotto da Nicky Noise, “Sulla mia pelle” parla di una relazione fatta di necessità e complicità, nella quale rifugiarsi e ritrovarsi, la cui intensità è talmente profonda da lasciare una traccia indelebile.

Il brano arriva dopo i singoli “Vorrei Dirti” e “La Parte Più Bella Di Me”, che sono diventati virali su Instagram e TikTok e hanno collezionato milioni di stream su Spotify.

«Il brano “Sulla mia pelle” parla d’amore ma in chiave pop moderno. È stata scritta ispirandosi ad una relazione molto forte, difatti il testo dà un peso decisivo al proprio amore che risulta così grande da essere inciso sulla propria pelle”

Abbiamo intervistato il cantante in occasione dell’uscita del nuovo singolo per parlare del nuovo brano, dei prossimi progetti e della sua carriera, dai momenti iniziali dove ha deciso di seguire questa sua passione, fino ai successi che lo hanno sempre più consacrato.

Guarda la video intervista ad Anto Paga, qui sotto.

Anto Paga, Biografia

Antonio Pagano, in arte ANTO PAGA, è un cantante e autore italiano. Classe 1995, Anto Paga nasce a Erba (CO), un piccolo paese della Brianza, dove comincia il suo viaggio nella musica rap. Il suo percorso artistico inizia con la scrittura delle prime poesie per poi incidere, a soli 16 anni, il primo mixtape in cui affronta tematiche miste tra amore e vita di strada. Successivamente, all’età di 20 anni, Anto Paga avvia un nuovo percorso musicale ed inizia a crearsi un pubblico affezionato. Nel 2019, in modo totalmente indipendente, pubblica “Vorrei Dirti”, brano che lo porta a scalare le classifiche di Spotify, Instagram e Tik Tok, riconoscendolo come uno degli artisti emergenti più promettenti d’Italia. Nel luglio del 2020 esce l’EP “La parte più bella di me” che accumula milioni di streaming e che gli consente di acquistare una notevole fama, confermandolo fra novità più forti del panorama musicale italiano.