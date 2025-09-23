Annalisa sorprende i fan: spunta la prima foto sui social con il marito Francesco Muglia. Chi è e cosa fa

La coppia si sarebbe conosciuta sul posto di lavoro, dato che Annalisa ha partecipato a un evento di Costa Crociere in cui era presente anche lui. Nato nel 1980, Muglia è infatti il Vicepresidente del settore marketing dell’azienda. Originario di Padova ma residente a Genova, ha conseguito una laurea in Lettere presso l’Università di Padova e ha continuato la sua formazione all’Università di Stoccolma, completando così la specializzazione con un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80 nel 2008. Negli anni il marito di Annalisa ha anche lavorato per Danone nel ruolo di Trade Marketing Manager, ed è arrivato a Costa Crociere nel 2016.

In poco tempo, è riuscito a vedere la propria carriera avanzare e a diventare vice presidente del settore marketing. Ci ha sempre tenuto a tutelare la propria privacy, tanto che sui social non appaiono mai foto in compagnia della moglie Annalisa. Francesco però ha un profilo Instagram su cui condivide spesso foto dei suoi viaggi. Di lui si sa inoltre che è molto legato alla sua famiglia d’origine, soprattutto alla sorella e al fratello.

Dove si sono sposati

Le loro nozze hanno avuto luogo il 29 giugno 2023, presso la Basilica di San Francesco d’Assisi, un luogo a cui lui è sempre stato molto legato. Dopo il rito religioso – che ha visto la presenza di 80 invitati – la coppia ha celebrato il rito civile in Liguria, con un evento molto romantico tenutosi in riva al mare a Tellaro (in provincia di La Spezia). Al loro matrimonio c’erano inoltre molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui anche Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Dopo il loro Sì, Annalisa e Francesco sono stati spesso oggetto di rumours che parlavano di una probabile gravidanza della cantante. Lei stessa ci ha però tenuto a smentire le voci, affermando che per il momento non c’è in serbo alcuna dolce attesa per la coppia.