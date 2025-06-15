Annalisa, la trasformazione della cantante: com’era ad Amici

Annalisa: una popstar di successo che negli anni si è fatta spazio nel panorama musicale italiano e che ha raggiunto la popolarità grazie al talent show Amici. Quando ha mosso i suoi primi passi nel mondo musicale era molto diversa, a partire dal suo look che si discostava da quello che porta oggi la cantante. Negli anni si è evoluta, sia fisicamente che artisticamente, e ogni passo da lei fatto l’ha portata ad essere la donna e l’artista che è oggi.

Com’è cambiata Annalisa dopo Amici

Lei è oggi uno dei volti più amati della musica italiana, ma all’epoca era solo una ragazza che sognava di emozionare con la musica. Per questo motivo è entrata nella scuola di Amici, con la speranza di vedere il proprio sogno trasformato in realtà. Il programma le ha infatti dato la possibilità di far conoscere a tutta Italia la sua musica, e di farsi apprezzare per le sue doti e per la sua personalità. Tra l’altro Annalisa ha sempre avuto una forte passione per questo mondo, e da piccolissima ha iniziato a studiare chitarra per poi dedicarsi allo studio del pianoforte e del flauto traverso. Negli anni ha lavorato come cameriera e nel 2009 si è laureata in Fisica presso l’Università degli Studi di Torino.

Il vero successo è però arrivato nel 2010, quando ha preso parte al talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo quella esperienza ha pubblicato il suo primo album Nalì nel 2011. All’epoca appariva in modo molto diverso rispetto ad oggi, anche se ha sempre mantenuto i suoi capelli rossi. Negli anni ha anche partecipato a diversi Festival di Sanremo e ha collezionato brani che sono diventati di successo e che sono anche stati esportati all’estero. Ad andare a meraviglia è stata inoltre la sua vita sentimentale: si è sposata con Francesco Muglia, incontrato nel 2020 e di cui si è subito innamorata. La sua è quindi stata sin da subito una vita all’insegna della musica, che l’ha portata a realizzare sogni e a trasmettere al pubblico tutto il mondo che ha dentro di sé.

Il nuovo primato di Annalisa

La cantante ha pubblicato, poco prima dell’estate 2025, il nuovo singolo Maschio. Un brano significativo che ha già ottenuto un grande record. La canzone è infatti arrivata al primo posto della classifica delle canzoni più suonate in radio in Italia. A catturare l’attenzione è stato anche il videoclip, in cui la cantante si è travestita da uomo.