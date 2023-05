E’ uscito nei cinema il decimo capitolo di Fast and Furious – Fast X– che punta a conquistare i botteghini di tutto il mondo, come già avvenuto precedentemente. Ma questa volta, nella colonna sonora, c’è anche un po’ di Italia. Anna -nome d’arte di Anna Pepe– è infatti presente nella soundtrack del film, unica artista italiana scelta per i brani che accompagnano la pellicola. Qui sotto potete ascoltare i brani che compongono la colonna sonora:

1. The End of The Road Begins (Intro) – Kai Cenat

2. Spinnin’ – Lil Durk (feat. EST Gee)

3. Get It – Anti Da Menace, Luh Tyler

4. Won’t Back Down – YoungBoy Never Broke Again, Dermot Kennedy & Bailey Zimmerman

5. Angel Pt. 1 – Kodak Black & NLE Choppa (feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long)

6. My City – 24kGoldn, Kane Brown & G Herbo

7. Countin’ On You – Lil T Jay, Fridayy & Khi Infinite

8. SupaFly – Cootie, BiC Fizzle & Big X Tha Plug

9. Reaper – Babyface Ray, BabyTron & Peezy

10. Steppers – NLE Choppa & Nardo Wick

11. 9 In My Hand (Fast X Remix) – Kordhell & Key Glock

12. Datura – Suicide Boys

13. Furious – BIA

14. Toretto – J Balvin

15. Te Cura – Maria Becerra

16. Sigue La Fiesta – Justin Quiles, Dalex & Santa Fe Klan

17. Gasolina (Safari Riot Remix) – Daddy Yankee (feat. Myke Towers)

18. Vai Sentando – Skrillex (feat. Ludmilla, King Doudou & DUKI)

19. Bando (Fast X Remix) – ANNA (feat. MadMan & Gemitaiz)

20. Let’s Ride – YG & The Notorious B.I.G feat. Lambo4oe, Ty Dolla Sign & Bone Thugs-N-Harmony

21. Nothing Else Matters – Jessie Murph

Come vedete, c’è anche il brano Bando (Fast X Remix), inciso da Anna (Feat Madman & Gemitaiz). E la stessa Anna ha ammesso il grande entusiasmo nel far parte di una soundtrack che fa -letteralmente- il giro del mondo:

Sono grata di quest’opportunità enorme. È un onore per me rappresentare l’Italia all’interno della colonna sonora di FAST X e aver dato il mio contributo ad una delle più longeve e famose saghe cinematografiche di tutti i tempi.

Anna, chi è la cantante di Bando

Anna è una rapper italiana che sta sempre più conquistando un suo spazio nel panorama musicale italiano. Nata il 15 agosto 2003, non ha ancora nemmeno vent’anni ma ha già catalizzato l’attenzione su di sé, con diverse collaborazioni. Tra i pezzi, ricordiamo “Cookies N’ Cream” insieme a Gué Pequeno. Proprio lui l’ha definita “la rapper donna più forte in questo momento”.

Classe 2003 e con oltre 760 mila di followers su Instagram e oltre 1 milione e 200 mila seguaci su TikTok, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di ANNA è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo (“fancul0 chi dice che mi faccio scrivere i testi”).

Il suo singolo di debutto “BANDO” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle “Squeeze #1”, poi con “Drippin in Milano”, certificato Platino in Italia. La canzone ha raggiunto la prima posizione come brano più virale sulla piattaforma TikTok. “Drippin in Milano”, il freestyle “Squeeze #1” e “Balaklub – What Up” sono prodotte da Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3). L’estate scorsa è uscito il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Oro) e anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato ORO) con il featuring di Lazza e “Gasolina” (certificato Platino).

Bando è uscito in Italia a febbraio del 2020 ed è stato il suo primo singolo ufficiale. Lo stesso che, in versione remix, è stato poi inserito nella colonna sonora di Fast X, superando i confini e facendosi conoscere anche oltreoceano.