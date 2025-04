Anna Oxa oggi: la carriera e la vita privata della cantante

Il successo di Anna Oxa, esploso grazie al Festival di Sanremo, a cui ha partecipato nell’arco della sua lunga carriera per ben 15 volte è stato enorme, dapprima con “Un emozione da poco” brano con cui sfiorò la vittoria nel 1978 e poi alla fine degli anni Ottanta, quando precisamente nel 1989 incantò il pubblico con “Ti lascerò” cantata con Fausto Leali.

Un duetto che diede un ulteriore svolta alla sua carriera e che la catapultò tra le cantanti più famose d’Italia, con le quali si distinse sempre per l’energia e la voce potente e sensuale, con picchi straordinariamente intonati. Anna Oxa, nata a Bari il 28 aprile 1961, italo-albanese, ha pubblicato 23 album in studio e venduto 20 milioni di dischi in tutto il mondo, collaborando con artisti come, oltre al già citato Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Amedeo Minghi, Rino Gaetano, Giorgio Gaber, Mario Lavezzi e Roberto Vecchioni.

Anna Oxa ha inoltre reinterpretato i brani di Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Fabio Concato e Lucio Battisti, oltre a cover di artisti internazionali come Patti Smith e John Lennon. Sul palco dell’Ariston è stata vincitrice per ben due volte, con “Ti lascerò” e dieci anni più tardi con “Senza Pietà”. La cantante tuttavia, ha sfiorato la vittoria anche nel 1997 , con Storie, arrivando seconda dietro ai Jalisse.

Una vita all’insegna della musica e della trasformazione

Anna Oxa è una delle cantanti più importanti del panorama della musica italiana: i suoi brani sono state la colonna sonora delle ragazze degli anni Ottanta e Novanta, ma hanno travolto tutti, anche gli uomini.

Fin dagli esordi della sua carriera, partita all’età di 17 anni, Oxa è riuscita ad imporsi come icona di stile provocatoria, anticipando mode e sperimentando look audaci: dal punk mascolino con capelli corti e trucco grafico, al biondo platino, fino al total black con l’ombelico scoperto o la lunga chioma scura con riga in mezzo. Proprio il suo look sfoggiato negli anni Settanta e negli anni Ottanta è stato avanguardistico e vicino a un’estetica genderless, anticipando tendenze oggi molto diffuse.

Parallelamente alla carriera discografica, ha avuto anche saltuarie esperienze come conduttrice televisiva, presentando i varietà RAI del sabato sera come Fantastico 9 con Enrico Montesano e Fantastico 10 con Massimo Ranieri, il Festival di Sanremo 1994 con Pippo Baudo e Cannelle, e altre trasmissioni. E’ stata anche nella giuria ad Amici nell’edizione 2016, esperienza che viene ricordata come piuttosto movimentata.

La vita privata di Anna Oxa non è stata meno “rock” di quella pubblica: si è sposata tre volte (con Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti) e ha avuto due figli, Francesca e Qazim, da una relazione con il batterista Gianni Belleno. Vegana da tempo, nel 2020 ha ottenuto la cittadinanza albanese.

Il 2023ha segnato il suo ritorno al Festival di Sanremo dopo tanti anni, la quindicesima volta, all’età di 61 anni. Per quell’edizione, l’artista ha aperto la serata inaugurale con la canzone Sali (Il canto dell’anima), senza però convincere la giuria, posizionandosi quattordicesima nella classifica provvisoria. Questo ha spinto il suo team a pubblicare un opuscolo ironico in cui si suggeriva agli ascoltatori di farsi aiutare da esperti per comprendere il brano, oppure di rivolgersi a canzoni con testi “più alla portata”.

Sempre quell’anno è stata intervistata a Belve, dove ha commentato: “Io non mi definisco artista, ma artigiana del suono e della voce. Il termine “artista” ormai è troppo inflazionato. Sono cresciuta insieme alla musica. Non c’era separazione. Il suono era sempre con me”

Oggi Anna Oxa è lontana dalle luci dei riflettori e preferisce condurre una vita più riservata. Tuttavia, di recente si è esibita nella trasmissione di Capodanno L’anno che verrà, andata in onda su Rai Uno e tenutasi a Reggio Calabria.