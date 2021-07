È in radio e disponibile in digitale “Ballo da sola”, il nuovo singolo della cantautrice Anna Capasso, distribuito da Artist First. La canzone è accompagnata anche da un video ufficiale che potete recuperare cliccando qui.

Il brano è stato scritto dalla stessa Anna Capasso insieme a Massimo D’Ambra che ne ha curato anche la produzione. Il tema è incentrato sulle relazioni a distanza, con un invito agli ascoltatori a non “pesare” il tempo che si vive con il proprio partner, perché le ore trascorse insieme non tornano più indietro. Non importa che sia un’ora, un giorno o una settimana: è necessario avere una persona che sappia donare il proprio tempo, non le proprie pause. Ecco le parole della cantante nel parlare del pezzo:

“Per questo brano abbiamo scritto un testo alla portata di tutti, dalle sonorità fresche e allegre, per poter ballare con gli amici in piena libertà al ritmo dell’estate, quello di cui tutti noi abbiamo bisogno in questo periodo. In tanti possono immedesimarsi in “Ballo da sola”: quanti amori impossibili, quante ore vissute senza la persona amata, quante attese; quante volte ci siamo ritrovati distanti, pur restando fedeli. Basta attivare la fantasia, sognare e volare indietro nel tempo, rivivendo tutti i momenti trascorsi insieme. In quell’istante si comprende che l’amore supera ogni ostacolo e accorcia tutte le distanze“

Nel videoclip diretto da Ferdinando Esposito, girato nella cornice della penisola sorrentina, la cantautrice realizza che il proprio partner, interpretato dall’attore Ivan Boragine (“Gomorra” e “Mare Fuori”), è molto importante per lei nonostante non sia sempre presente al suo fianco.

Abbiamo intervistato Anna Capasso proprio per parlare del suo nuovo singolo, Io ballo da sola, e di come è nato:

“Il brano nasce nel periodo di pandemia, il problema che improvvisamente eravamo tutti bloccati in città diverse, senza potersi raggiungere. E la vita continuava, senza mai potersi vedere, nelle relazioni d’amicizia e d’amore. L’amore vero niente può eliminarlo, nemmeno la distanza. Il messaggio è di godersi quel tempo, nessuno te lo restituisce più, è solamente tuo e lo devi conservare nel cuore. La cosa fondamentale è la qualità del tempo che si passa con la persona amata, non la quantità. E’ importante capire se la persona ci dedica il suo tempo e non le sue pause”

Con Anna abbiamo parlato del video ufficiale che accompagna la canzone e dei prossimi progetti in vista. Clicca qui sopra per vedere la video intervista integrale.