ANNA è la prima artista italiana a vincere ai Billboard Women in Music Awards 2025! Scopri tutto sul suo premio, i record e il tour in arrivo.

L’artista italiana ANNA continua a scrivere la storia della musica conquistando un prestigioso riconoscimento internazionale. Sarà lei a ricevere il premio “Italy’s Global Woman of The Year” ai Billboard Women in Music Awards 2025, che si terranno il prossimo 29 marzo allo YouTube Theatre di Los Angeles.

Un traguardo storico per ANNA

Dopo essere stata premiata come “Donna dell’Anno” da Billboard Italia, ANNA si prepara a brillare oltreoceano accanto a superstar globali come Doechii (Donna dell’Anno a livello mondiale), Gracie Abrams (Miglior autrice dell’anno), Glorilla (Powerhouse), Jennie delle BLACKPINK (Global Force), Tyla (Impact Award), Meghan Trainor (Hitmaker) ed Erikah Badu (Icon). L’evento celebra le artiste e le professioniste che stanno lasciando il segno nell’industria musicale internazionale.

ANNA, l’artista femminile più venduta in Italia nel 2024

Con numeri da record, ANNA si è imposta come la regina delle classifiche italiane nel 2024. Il suo album “VERA BADDIE”, certificato triplo disco di platino, è stato il disco rimasto più a lungo in vetta alla classifica FIMI/GFK ed è risultato il terzo album più venduto dell’anno e il primo tra le artiste donne.

Inoltre, con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate, ANNA è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024. Un successo travolgente che conferma il suo impatto sulla scena musicale italiana e internazionale.

In attesa del suo primo tour nei palazzetti in autunno, ANNA ha annunciato le date del VB SUMMER TOUR 2025, che la vedrà protagonista dei principali festival estivi italiani. Ecco gli appuntamenti:

5 luglio – Codroipo (UD) @ Villa Manin

13 luglio – Genova @ Altraonda Festival

15 luglio – Legnano (MI) @ Rugby Sound Festival

17 luglio – Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival

2 agosto – Riccione (RN) @ Versus Festival

4 agosto – Diamante (CS) @ Tirreno Festival

5 agosto – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

7 agosto – Catania (CT) @ Wave Summer Music

9 agosto – Cinquale (MS) @ Vibe Festival

11 agosto – Gallipoli (LE) @ Raffo Parco Gondar

13 agosto – Ostuni (BR) @ Iod Fest

15 agosto – Olbia (SS) @ Red Valley Festival

22 agosto – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival

24 agosto – Campobasso (CB) @ Campobasso Summer Festival

ANNA nei palasport: il tour autunnale da record

Dopo il tour estivo, ANNA si esibirà nel suo primo tour nei palasport, prodotto da NEXT SHOW e Vivo Concerti. Queste le date:

16 novembre – Mantova (PalaUnical) – Sold out

22, 23, 24 novembre – Milano (Unipol Forum) – Tre date sold out

26 novembre – Bologna (Unipol Arena)

28 novembre – Firenze (Mandela Forum)

30 novembre – Napoli (Palapartenope)

2 dicembre – Roma (Palazzo dello Sport)

4 dicembre – Padova (Kioene Arena) – Sold out

6 dicembre – Torino (Inalpi Arena)