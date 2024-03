Angus Young ospite al concerto dei Maneskin a Bologna il 24 Maggio 2024

Alcune volte le opportunità vanno cercate, altre cadono dal cielo con incastri imprevisti: il concerto degli AC/DC a Reggio Emilia del 25 Maggio è soldout da mesi, ma ovviamente la band sarà in Italia già qualche giorno prima, visto che il tour sarà molto rilassante per i musicisti (la data prima sarà il 21 Maggio in Germania, e quella dopo il 29 Maggio in Spagna).

I Maneskin hanno un concerto (anch’esso soldout da mesi) all’Arena Parco Nord di Bologna il 24 Maggio, e oggi la band ha annunciato che in apertura ci sarà un breve set solista di Angus Young, che vuole riscaldare il pubblico italiano e che soprattutto vuole cogliere l’opportunità di suonare per una band giovane che lui stima tantissimo.

Queste le sue parole esatte, tradotte dal comunicato ufficiale:

“I Maneskin sono la band giovane che più stimo in questo momento, e quando ho saputo che avevano un concerto il giorno prima del mio, ho fatto carte false per poter suonare con loro. Saltando le seccature di management e agenzie varie, ci siamo accordati per un piccolo set solista in cui suonerò alcuni dei miei assoli famosi, e durante il concerto dei Maneskin potrò suonare accanto a Thomas Raggi, una delle grandi promesse della chitarra rock moderna.

Ci piacerebbe poter portare Damiano sul palco con noi il giorno dopo, ma il loro tour è molto più intenso del nostro e mentre noi suoneremo a Reggio Emilia, loro saranno già in volo per il tour Indonesiano.”

Inutile dire, quindi, che su internet c’è già un grosso movimento da parte dei fan degli AC/DC per comprare (a caro prezzo…) i biglietti per il concerto dei Maneskin!

Chissà se Angus e Damiano potranno dar vita a questo mashup che da anni sta facendo impazzire il web…