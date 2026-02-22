Angelina Mango torna a cantare dal vivo con una dedica speciale: “Mi ha salvato la vita” | La scaletta e le date del tour “Nina nei teatri”

È qualcosa di più di un semplice debutto la data di Angelina Mango che ieri ha fatto il suo ritorno sul palco con la data zero del tour “Nina nei teatri” a Mantova. Parole commoventi per la sua manager Marta Donà: “Lei mi ha convinto a fermarmi, ha fatto il mio bene e le devo la vita”

Nina è tornata. Bello anche il vezzo di chiamarsi con il nome con cui la chiamano le persone care da sempre, Mamma Laura – voce dei Matia Bazar subito dopo l’uscita di scena di Antonella Ruggiero, e papà Pino, Mango, cantautore prematuramente scomparso del quale c’è molto di Angelina, ma soprattutto di Nina.

Il ritorno di Nina

È stato emozionante rivederla sul palco, affrontato con timidezza, rispetto e umiltà ma anche con la passione e l’intensità che la contraddistinguono e che l’hanno rivelata al grande pubblico fin dall’esordio di Amici.

Ieri sera, 21 febbraio, Angelina Mango ha tenuto la data zero del tour “Nina nei teatri” al PalaUnical Teatro di Mantova, segnando il suo ritorno sul palco dopo un anno e mezzo di pausa. Un ritorno che il pubblico aspettava con affetto, e che lei ha vissuto con una commozione palpabile fin dalle prime note.

Angelina Mango, più di un concerto

La serata ha proposto una scaletta di oltre venti brani, che ha attraversato entrambi i suoi album e dunque da “Poké melodrama” del 2024, trainato dalla vittoria sanremese “La noia” che ha aperto la serata, a “Caramé”, l’album uscito lo scorso ottobre che aveva già segnato il suo rientro discografico, un disco lasciato a decantare in attesa di poter tornare alla dimensione live cui Angelina tiene particolarmente.

Un percorso musicale coerente, che racconta un’artista cresciuta anche se non soprattutto attraverso la difficoltà.

Una dedica speciale

Ma il momento più toccante della serata è arrivato sul finale, quando Angelina ha voluto dedicare una canzone alla sua manager, Marta Donà, con parole che hanno fatto il giro dei social in poche ore. Marta Donà, alle spalle di tanti successo importanti a cominciare da quello planetario dei Måneskin, è considerata una donna decisa dai modi molto determinati. Qualcuno vedeva proprio in lei e nelle pressioni del mercato uno dei motivi di crisi di Angelina. La cui emotività dopo l’Eurofestival di due anni ha fatto crack: “Voglio proprio vivere – dice Nina, commossa al pubblico – e se penso a dov’ero un anno fa e dove sono adesso… Ho i brividi. Vorrei dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita: lei mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno e mezzo fa. E ha fatto bene, ha fatto il mio bene come sempre. Grazie Marta, questo è per te.”

“Non pensavo sarei più tornata sul palco”

Pochi giorni prima della data zero, Angelina aveva condiviso sui social una lettera aperta ai fan in cui aveva messo a nudo i suoi pensieri: “Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi.” E ancora: “Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando sul palco, ma è lui che mi viene incontro.”

Dal vivo, ieri sera, ha aggiunto, rivolgendosi direttamente ai fan… “Non ho chiesto niente ma mi è arrivato tantissimo. Non vedo l’ora di vedere il futuro, ma il presente mi piace. Grazie per la vostra dolcezza.”

L’esordio del tour

In venti canzoni Angelina ha dimostrato che il palco era e resta la sua dimensione, quella da proteggere e da difendere. Senza strafare, magari con la protezione di una band davvero affidabile come quella che si è vista a Mantova e che è in grado di vestire le sue interpretazioni.

Spaziando su generi anche molto diversi tra loro Angelina Mango conferma una delle sue doti principali, la versatilità, denotando quella curiosità che aveva stupito con le citazioni cumbia di La Noia e qualche sperimento elettronico particolarmente riuscito. Concerto intenso e imperfetto: com’è giusto che sia nel percorso di un’artista vera che deve ancora ritrovarsi completamente e senza fretta. La sua ultima data live era stata in Francia, a Parigi, nel novembre 2024.

Angelina Mango, Nina Canta nei teatri – La scaletta

La noia

La vita va presa a morsi

Ioeio

Ci siamo persi la fine

Gioielli di famiglia

Come un bambino

7up

Pacco fragile

Melodrama

Aiaiai

Nina canta (intermezzo)

Che t’o dico a fa

Edmund e Lucy

Tutto all’aria

Mani vuote

Smile

Le scarpe slacciate

Cosicosicosicosì (cover di Henna)

Mylove

Bomba a mano

Fila indiana

Velo sugli occhi

Igloo

Caramé (intro)

Le date del tour

2 marzo – Napoli, Teatro Augusteo

4 marzo – Roma, Auditorium Conciliazione (sold out)

7 marzo – Catania, Teatro Metropolitan

9 marzo – Palermo, Teatro Golden (sold out)

12 marzo – Bari, Teatro Team

16 marzo – Torino, Teatro Colosseo (sold out)

18 marzo – Bologna, Teatro Europa Auditorium (sold out)

21 marzo – Fermo, Teatro dell’Aquila (sold out)

24 marzo – Firenze, Teatro Verdi

27 marzo – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

28 marzo – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber (sold out)

