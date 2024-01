A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango è finita al centro del gossip delle ultime ore con la notizia della fine della sua relazione con Antonio Cirigliano, con il quale era fidanzato da anni. A dare vita a questo rumor è stato l’esperto di gossip Santo Pirrotta. Al momento non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei due protagonisti.

Antonio Cirigliano è un ragazzo di 24 anni, chitarrista originario di Potenza, da anni legato alla giovane cantante, arrivata seconda nel programma “Amici di Maria De Filippi”. Il giovane ha sempre sostenuto e affiancato Angelina nel suo iniziale percorso nel mondo della musica, fin dal suo debutto nel 2020 con il singolo “Va tutto bene”. La cantante aveva confermato di essere fidanzata anche durante la sua esperienza nel talent show di Canale 5. I due hanno partecipato, insieme, a diversi festival musicali.

A maggio 2023, dopo il suo percorso ad Amici, aveva raccontato a Diva e Donna:

È stato importante per me ricevere il suo sostegno, mi ha dato la carica. È la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità