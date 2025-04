Angelina Mango compie 24 anni: arrivano i dolcissimi auguri di Olly. Il messaggio

Angelina Mango si è allontanata dalla musica e dai live, non rinunciando però mai a credere nel suo sogno. Diventata famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, ha sempre dimostrato di essere un’orgogliosa figlia del suo papà Mango. Questa grande passione per la musica l’ha portata ad esibirsi al Teatro dell’Ariston e a vincere il Festival di Sanremo, arrivando di diritto anche sul palco dell’Eurovision Song Contest. Un momento unico – quello vissuto dalla giovane cantante – che l’ha portata ad essere amatissima sia in Italia che all’estero.

Qualche giorno fa, sono arrivati per lei i 24 anni e i suoi social si sono inondati di messaggi e commenti con cui i fan hanno voluto augurarle un buon compleanno. Tra i tanti, sono spuntati anche quelli di altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno sempre supportato il talento di Angelina. Ad esempio, il giovane Olly le ha fatto sentire la sua presenza, evidenziando il grande legame d’amicizia che c’è tra di loro, che è tra l’altro di recente stato suggellato anche da una collaborazione professionale. I due artisti hanno infatti fatto uscire – non molto tempo fa – il singolo Per due come noi.

Olly e i suoi auguri di compleanno per Angelina Mango

Gli ultimi due Festival di Sanremo – condotti rispettivamente da Amadeus e Carlo Conti – sono appunto stati vinti in primis dalla Mango con la canzone La Noia, e poi da Olly con il brano Balorda Nostalgia. Oltre ad essere dei colleghi molto stimabili, i due sono legati anche da un rapporto di amicizia, anche perché hanno in comune la stessa manager Marta Donà. Angelina e Olly hanno anche avuto di recente un sodalizio professionale, dato che hanno realizzato insieme il brano Per due come noi, con cui si sono anche esibiti in più occasioni. Il loro è insomma un affetto sincero che va oltre la musica, ed è per questo che il vincitore di Sanremo ha fatto degli auguri dolcissimi ad Angelina, che ha appena compiuto 24 anni lo scorso 10 aprile.

Il cantante ha infatti pubblicato una Instagram stories nella quale ha parlato del bellissimo legame che c’è con lei, postando anche una fotografia che li ritrae insieme. “Ho ancora i brividi” – ha scritto lui postando il frame di un loro duetto – “Tanti auguri Nina, ti aspettiamo tutti!”. Del resto, sono in molti a sentire la mancanza della Mango, che ha annunciato qualche tempo fa di aver voluto prendere una pausa dalla musica per motivi che non sono ancora stati resi noti del tutto. “Pensavo di farne 25 ma ne faccio 24” – ha invece scritto lei sui social pubblicando alcune sue fotografie – “grazie per l’amore che mi state mandando. Ora è tutto da colorare“.

Angelina Mango e lo stop alla musica: il motivo

La giovane artista ha conquistato l’Italia intera dopo Sanremo e l’Eurovision Song Contest, ma ad un certo punto ha deciso di fermarsi dai suoi tanti impegni musicali e ha annunciato lo stop alla musica. “Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore“ – aveva dichiarato lei – “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me“. Volendo mettere la salute al primo posto dopo un problema alle corde vocali che le ha provocato qualche disagio, la Mango ha svelato di aver voluto porre sé stessa come vera priorità. Qualche tempo dopo, ha infatti nuovamente rotto il silenzio: “Mi sono resa conto che esisto davvero. Sono viva ed è una bella scoperta”.