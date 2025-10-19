Angelina Mango, chi è la sua mamma? Cantante famosa, ex volto di uno storico gruppo musicale italiano

Laura Valente, madre di Angelina Mango, è stata voce dei Matia Bazar e figura chiave del pop rock italiano. La sua carriera ha segnato la musica degli anni Novanta.Nel panorama musicale italiano contemporaneo, il nome di Angelina Mango si distingue non solo per il talento emergente ma anche per le radici artistiche che affondano in

Laura Valente, madre di Angelina Mango, è stata voce dei Matia Bazar e figura chiave del pop rock italiano. La sua carriera ha segnato la musica degli anni Novanta.

Nel panorama musicale italiano contemporaneo, il nome di Angelina Mango si distingue non solo per il talento emergente ma anche per le radici artistiche che affondano in una famiglia dal ricco passato musicale. Figlia di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, e del compianto cantautore Pino Mango, Angelina ha saputo costruire una carriera solida e riconosciuta, che nel 2024 l’ha portata a vincere il Festival di Sanremo e a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest con ottimi risultati.

La figura di Laura Valente: una icona del pop rock italiano

Nata a Milano nel 1963 con il nome di Laura Bortolotti, Laura Valente è una cantautrice di spicco nel panorama musicale italiano, nota soprattutto per la sua lunga esperienza con il gruppo pop rock Matia Bazar. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni Ottanta, quando ottiene attenzione grazie a collaborazioni con artisti come Gianni Bella e soprattutto Pino Mango, suo futuro marito, con cui instaura anche un legame affettivo.

Il percorso solista di Valente si caratterizza fin da subito per un’attenta ricerca vocale e stilistica, con l’album di debutto Tempo di Blues del 1986 che, pur non ottenendo grande successo commerciale, riceve il plauso della critica. La sua svolta arriva con l’ingresso nei Matia Bazar nel 1990, dopo la partenza della storica cantante Antonella Ruggiero. Con la sua voce e presenza, Valente contribuisce a rinnovare il sound della band, imprimendo una svolta più moderna e rockeggiante. Durante gli anni Novanta, è protagonista di numerosi successi, tra cui brani presentati a Sanremo come Piccoli giganti e Dedicato a te, e partecipa a importanti tour e festival.

Il 1998 segna un momento difficile con la scomparsa del bassista Aldo Stellita, fondatore e anima dei Matia Bazar, che porta Valente a lasciare la band e a ritirarsi momentaneamente dalle scene, dedicandosi alla famiglia. Negli anni successivi, continua a collaborare in vari progetti, tra cui la colonna sonora del film Padre Pio e duetti con Mango, rimanendo una figura rispettata e amata nella musica italiana.

Angelina Mango, nata a Maratea nel 2001, ha respirato musica fin dall’infanzia. Figlia di due artisti così influenti, ha iniziato a scrivere canzoni fin da piccola, supportata da un ambiente familiare che ha sempre valorizzato la creatività musicale. Dopo il trasferimento a Milano e alcune esperienze formative, ha debuttato ufficialmente nel 2020 con il singolo Va tutto bene, anticipando il suo primo EP Monolocale.

Il vero salto di qualità arriva con la partecipazione alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2022-2023, dove si è imposta vincendo la categoria canto, il premio della critica e il premio delle radio. Durante il programma ha pubblicato singoli di successo come Voglia di vivere e Mani vuote, entrambi certificati disco d’oro, consolidando la sua visibilità nel panorama pop italiano.

Nel 2023 il singolo Ci pensiamo domani diventa un tormentone estivo, conquistando la certificazione quadruplo disco di platino e ottenendo il prestigioso premio Lunezia per il valore musical-letterario. Il suo secondo EP Voglia di vivere debutta alla seconda posizione della classifica FIMI, confermando il crescente consenso del pubblico.

Il 2024 è l’anno della consacrazione definitiva: Angelina trionfa al Festival di Sanremo con La noia, un brano che le vale anche il Premio Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. La vittoria la rende la prima artista femminile a salire sul gradino più alto del podio dopo dieci anni, rilanciando il suo nome a livello nazionale e internazionale. Successivamente, rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest a Malmö, aggiudicandosi un ottimo settimo posto con una versione ridotta del suo brano sanremese.

Nel maggio dello stesso anno esce l’album di debutto Poké melodrama, che entra direttamente in vetta alla classifica FIMI Album e ottiene la certificazione disco di platino, consolidando la sua posizione tra le nuove promesse della musica italiana. Tra le collaborazioni più recenti spiccano quella con Madame e la partecipazione a importanti eventi come il Voglia di vivere tour e il Angelina Mango nei club 2024, tour che ha registrato il tutto esaurito prima di una pausa forzata per motivi di salute.

Dopo un anno di pausa, il 16 ottobre 2025 Angelina torna con il suo secondo album in studio, Caramé, che contiene sedici tracce e ospita collaborazioni di rilievo come quella con Madame e la partecipazione della giovane artista Henna. Il singolo Velo sugli occhi è stato estratto immediatamente dopo l’uscita dell’album, segnando il ritorno della cantautrice sulla scena musicale con grande attesa.