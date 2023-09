Angelica Bove è stata sicuramente una dei concorrenti della prima puntata dei casting di X Factor 2023 ad aver ammaliato la giuria e il pubblico a casa. Su X sono stati numerosissimi i commenti sulla giovane cantante che si è esibita sul palco con la difficile cover di “La notte” di Arisa.

“Io sono sempre stata un po’ gelosa della mia voce, condividerla non era nei miei piani. La musica per me è stata una terapia… è lo specchio della mia storia” racconta Angelica Bove nella breve clip di presentazione.

Durante la sua interpretazione, Ambra si è chiaramente commossa per l’intensità del canto e per le emozioni trasmesse. Ha poi stretto le mani alla ragazza, con un “Mi sei piaciuta tantissimo” sussurrato all’orecchio.

“Perché tutti piangono? Perché ci si identifica in un dolore?” si chiede Morgan, con la risposta da manuale di Ambra: “Perché è il posto più comodo dove stare certe volte“.

“Io mi sono accordata col suo dolore, davvero, era un bel posto dove stare, sarebbe interessante vederti anche sul resto, con la stessa vibrazione” ha poi commentato Ambra in coda alla performance di Angelica Bove.

“Una voce che è riuscita ad entrare nelle intercapedini di ognuno di noi e farci emozionare” le parole di Fedez.

Ovviamente 4 giudizi tutti positivi per la giovane cantante.

La notte, Testo della canzone

Non basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare

Perché mi porto un dolore che sale, che sale

Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perchè

E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare

Perché è un dolore che sale, che sale e fa male

Ora è allo stomaco, fegato, vomito, fingo ma c’è

E quando arriva la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

La vita può allontanarci

L’amore continuerà

Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare

Ma c’è il dolore che sale, che sale e fa male

Arriva al cuore lo vuole picchiare più forte di me

Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta

Ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa

Vorrebbe una risposta ma in fondo risposta non c’è

E sale e scende dagli occhi

Il sole adesso dov’è?

Mentre il dolore sul foglio è

Seduto qui accanto a me

Che le parole nell’aria

Sono parole a metà

Ma queste sono già scritte

E il tempo non passerà

Ma quando arriva la notte, la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

La vita può allontanarci

L’amore poi continuerà

E quando arriva la notte, la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

L’amore può allontanarci

La vita poi continuerà

Continuerà

Continuerà