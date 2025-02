Serena Brancale è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Anema e Core”. Dopo l’esordio della prima serata, la cantante torna ad esibirsi mercoledì 12 febbraio. In merito al pezzo, come riportato in un’intervista su Vanity Fair, racconta:

“Io sono cresciuta in una famiglia in cui si vive tutto anema e core. Il brano è quindi un invito a vivere qualsiasi momento della vita – che sia il Festival, una storia d’amore, un’intervista – con lo stesso fuoco, con l’idea di dare sempre il massimo, di essere autentici

Ci sono anche dei passaggi, all’interno del testo, in dialetto, una scelta fortemente voluta dall’artista:

In Anema e Core canto in dialetto barese per celebrare le mie origini, ma il titolo è in dialetto napoletano perché “anema e core” è un’espressione napoletana che uso spesso e perché voglio omaggiare Pino Daniele che mi ha insegnato a essere libera di scrivere nel mio dialetto. Il dialetto per me è verità

Chi è Serena Brancale

La carriera della cantante

Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz ad una spiccata propensione alla sperimentazione e contaminazione.

Da “Galleggiare” presentato al Festival di Sanremo nel 2015, con la sua musica ha attirato l’attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones.

La sua trasversalità ha portato l’artista, a inizio anno, a pubblicare il brano “Baccalà”, diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa. La canzone ha scalato rapidamente la top 10 della chart Viral 50 Italia di Spotify, arrivando fino alla 2° posizione e rimanendo in classifica per 73 giorni consecutivi. Una traccia, nata quasi per gioco, ma che in poco tempo ha conquistato tutti, abbattendo i confini nazionali e arrivando in Europa. Il singolo ha all’attivo milioni di streaming su tutte le piattaforme e ha spopolato su TikTok, il cui suono originale è stato utilizzato per decine di migliaia di contenuti.

Con “La Zia” e “Stu Cafè”, ha continuato il suo percorso musicale che unisce influenze soul e R&B al dialetto barese e che l’ha portata in una tournée di oltre 50 date sold out, in suggestive venue come la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il Teatro Petruzzelli di Bari. Dopo essersi esibita nel corso di importanti rassegne e in alcuni dei jazz club più noti al mondo, collezionando sei sold out al Blue Note di Milano, sono stati già annunciati nuovi appuntamenti live per il 2025. Oltre alla data del 7 giugno alla Cavea Auditorium Parco della Musica, l’artista è pronta a portare la sua musica sui palchi dei Blue Note di tutto il mondo per uno spettacolo che difficilmente verrà dimenticato per chi avrà la fortuna di poter assistere.

Età

Serena Brancale è nata il 4 maggio 1989 a Bari.

X Factor

Partecipa a X Factor, ma viene eliminata da Simona Ventura.

Fidanzato

È sentimentalmente legata a Dario Morello, pugile e campione WBC Mediterraneo nato a Cetraro, un paesino in provincia di Cosenza, il 28 Giugno 1993. Sui social è noto come Spartan.