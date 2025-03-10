Di chi è la voce del cantante mascherato che interpreta il brano “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, in gara per San Marino all’Eurovision 2025

Ecco chi è il cantante mascherato e la voce di “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte

Dopo essere stata la sigla ufficiale del Festival di Sanremo, “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest. A maggio il brano sarà in gara per accedere ai posti disponibili alla finale dell’evento musicale e solo a quel punto, se riuscirà a superare le selezioni delle semifinali, potrà essere ufficialmente tra i Big della finalissima. Ma chi è il cantante mascherato che presta la voce alla hit, diventata un vero e proprio tormentone?

Ecco chi canta “Tutta L’Italia” di Gabry Ponte

Andrea Bonomo è un cantante nato a Gallarate l’11 dicembre 1978. Nella sua carriera ha partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2008, nella sezione Giovani con il brano “Anna” scritto insieme a Luca Chiaravalli. Il primo album solista si intitola “11-12”.

Ha scritto musiche e testi per numerosi artisti italiani come Eros Ramazzotti, Nek, Emma Marrone, Annalisa, Paola Turci, Lorenzo Fragola, Giuliano Palma, Le Vibrazioni, Alessandra Amoroso, Dargen D’Amico, nonché autore anche di alcuni brani inediti dei concorrenti di X Factor e The Voice.

Il cantautore è sposato e ha una figlia, nata nel 2010.

Andrea Bonomo è la voce del cantante mascherato di Tutta L’Italia. Testi e musiche vedono la firma di di Gabry Ponte, Andrea Bonomo e Edwyn Roberts.