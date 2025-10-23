Anastasio, che fine ha fatto? Età, X Factor, studi, patrimonio, polemica social, cosa fa oggi il rapper campano

Anastasio è nato nel 1997 ed è diventato famoso soprattutto grazie al talent show X Factor, che ha vinto nel 2018. Dopo aver mosso i suoi primi passi nel panorama musicale, è ora diventato un artista indipendente, non rinnegando mai quello che ha fatto in passato, come ha testimoniato il nuovo album Le macchine non possono pregare. Uno stile che racconta un futuro distopico e che non è cambiato rispetto a quello adottato in passato.

Cosa fa oggi Anastasio

Sono trascorsi anni dalla sua vittoria a X Factor, ma ora Anastasio continua a fare musica senza tradire il proprio stile. Di recente ha ad esempio aperto il concerto di Salmo presso il PalaSele di Eboli, dopo aver cancellato due date per via della scarsa vendita di biglietti. Le due tappe erano previste il 23 ottobre a Demodé Club di Modugno (BA) e il 24 all’Urban Club di Perugia. A spiegarne il motivo è stato proprio lui sui social, dove ha raccontato tutta la verità sulla cancellazione dei concerti. Questa storia ha colpito così Salmo che lo ha voluto al suo fianco per un live, cioè una tappa del suo World Tour che lo porterà in giro per l’Europa e poi in due concerti negli Stati Uniti e in Canada, ma anche a Los Angeles e Toronto.

Anastasio ha così pubblicato sui social un post in cui ha ringraziato il rapper sardo per averlo voluto con sé in una tappa del tour. “Per me Salmo è l’artista live più forte d’Italia” – ha continuato – “quindi un invito da parte sua ad aprire il suo live per me ha significato tantissimo. È stata una grandissima chiamata, anche perché sono sempre stato suo fan: lo ascoltavo da piccolo e lo ascolto tuttora. Salmo non mi ha fatto solo il regalo di farmi aprire il suo live, ma anche di stare con lui prima e dopo, di chiedergli tante cose, di imparare da lui e questo è prezioso“.

Anastasio torna live il 25 ottobre 2025 al Teatro Bolivar di Napoli per proseguire il 29 ottobre all’Off Topic di Torino, il 30 ottobre al Santeria di Milano e il 31 ottobre a Padigione Fiera Scandicci di Firenze.

Le polemiche sui social

Dopo la sua vittoria di X Factor ci sono state alcune polemiche sui social, riguardanti soprattutto le presunte preferenze politiche del ragazzo. “A quanto pare ad Anastasio piacciono Salvini, CasaPound e Trump“, è stato scritto sul portale Noisey, mettendo anche in evidenza alcuni like che il rapper avrebbe messo alle pagine di Matteo Salvini, Donald Trump e Casa Pound, il partito di estrema destra.