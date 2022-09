Nuova tappa del tour di Anastacia, a Roma, al Teatro Brancaccio. La cantante si esibirà con “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour, partito dalla Svizzera e in programma in città come Berlino, Oslo e molte altre prima di concludersi nel Regno Unito dove Anastacia terrà anche un attesissimo concerto all’Hammersmith Eventim Apollo di Londra. Un’occasione imperdibile per i numerosi fan italiani della cantante che potranno ascoltare i suoi più grandi successi, dagli esordi fino ai tempi più recenti. Qui sotto potete trovare tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

Anastacia, Roma, 22 settembre 2022, Biglietti

Gli unici biglietti ancora disponibili per il concerto di Anastacia al Teatro Brancaccio a Roma sono quelli della Poltronissima A numerata al prezzo di 79.35 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Anastacia, Roma, 22 settembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Anastacia al Teatro Brancaccio a Roma inizierà alle 21. Qui sotto potete leggere la scaletta del live.

Not That Kind

Freak of Nature

Paid My Dues

Cowboys & Kisses

Overdue Goodbye

One Day in Your Life

Sick and Tired

Why’d You Lie to Me

Made for Lovin’ You

You’ll Never Be Alone

Everything Burns

Who’s Gonna Stop the Rain

Sweet Child o’ Mine (Guns N’ Roses cover)

Best of You (Foo Fighters cover)

Stupid Little Things

Welcome to My Truth

Left Outside Alone

I’m Outta Love

L’ultimo disco pubblicato da Anastacia risale al 2017, Evolution. Si tratta del suo sesto album in studio ed è stato anticipato dal singolo “Caught in the middle”. In Italia si è fermato al dodicesimo gradino della classifica Fimi dei dischi più venduti.

“All’inizio volevo intitolare questo album Stamina, ma la parola suonava troppo clinica. Quando l’ho scritta, mi sono reso conto di essere più forte di quanto pensassi. Vorrei risvegliare forza e coraggio anche nei miei ascoltatori”