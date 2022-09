Anastacia si esibirà in concerto il 21 settembre 2022 a Milano, al Teatro degli Arcimboldi. La cantante ha dato il via al suo sesto tour mondiale che prende il nome di un suo celebre pezzo, attualizzandolo ai tempi d’oggi: I’m Outta Lockdown Tour 2022. Un ritorno atteso ai live e che prevede diverse date in Italia. A seguire tutte le informazioni sul concerto a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Anastacia, Milano, 21 settembre 2022, biglietti

Sono disponibili solo biglietti per la platea bassa al concerto di Anastacia previsto mercoledì 21 settembre 2022. Il prezzo è di 69 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Anastacia, Milano, 21 settembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta delle canzoni in programma:

Not That Kind

Freak of Nature

Paid My Dues

Cowboys & Kisses

Overdue Goodbye

One Day in Your Life

Sick and Tired

Why’d You Lie to Me

Made for Lovin’ You

You’ll Never Be Alone

Everything Burns

Who’s Gonna Stop the Rain

Sweet Child o’ Mine (Guns N’ Roses cover)

Best of You (Foo Fighters cover)

Stupid Little Things

Welcome to My Truth

Left Outside Alone

I’m Outta Love

Teatro degli Arcimboldi, Milano, come arrivare

Ecco, a seguire, le informazioni su come arrivare al Teatro degli Arcimboldi a Milano.

Se si arriva con la metro,

Linea M1, fermata Precotto; autobus linea 162

Linea M1, fermata Bonola; autobus linea 40

Linea M2, fermata Cascina Gobba; autobus linea 44

In treno

Treno delle Ferrovie dello Stato fino alla stazione di Greco Pirelli, con partenza dalle stazioni di Porta Garibaldi (percorso in circa 5 minuti), Lambrate (percorso in 8 minuti), Rogoredo (percorso in circa 20 minuti) ed eventualmente anche dalla Stazione Centrale (percorso in circa 6 minuti).

In auto, invece, si può arrivare percorrendo le direttrici di viale Zara, viale Sarca o via Melchiorre Gioia. Autostrada A4 Torino/Venezia uscita Cinisello Balsamo. E’ a disposizione del pubblico il parcheggio di viale dell’Innovazione Parcheggio Bicocca P7 (di fronte al Teatro).