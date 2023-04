Nuova registrazione in programma oggi, 6 aprile, e nuove anticipazioni per la prossima puntata di Amici, in onda la vigilia di Pasqua, sabato 8 aprile 2023. Il quarto appuntamento con il talent show, condotto da Maria De Filippi, vedrà nuovamente sfidarsi gli allievi in una serie di sfide che decreterà l’eliminato (o 2, se accadrà come nelle prime puntate). Anche in questa 22esima edizione, a sfidarsi saranno tre squadre composte da una coppia di professori -di ballo e canto- che nei mesi scorsi hanno formato la classe del talent show. Sono 15 gli alunni ammessi all’ultima fase del programma, tra cantanti e ballerini. Le squadre sono composte da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro. Chi sarà eliminato nel quarto appuntamento? Noi di Soundsblog, come già anticipato, vi terremo aggiornati con tutti gli spoiler.

Amici 2023, la giuria e gli allievi

Quest’anno è stata completamente rivoluzionata anche la giuria. Dopo Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, nella 22esima edizione a valutare e giudicare le performance sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Sono loro a doversi esprimere dopo l’esibizione e le sfide, preferendo un concorrente rispetto all’altro.

Nella prime tre puntate di Amici sono stati eliminati Megan (ballerina) e NDG (cantante), poi Piccolo G (cantante) e Gianmarco (ballerino). Infine Samu (ballerino).

Ecco, a seguire, gli allievi ancora in gara al serale di Amici 2023,

I cantanti sono:

Cricca per il team di Lorella Cuccarini

Federica e Wax per il gruppo di Arisa

Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini ammessi sono:

Ramon e Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena per la squadra di Emanuel Lo

Mattia e Alessio per Raimondo Todaro

Amici 2023, anticipazioni puntata 8 aprile

Non è stato reso noto quanti saranno i concorrenti eliminati nella quarta puntata del talent show. Nel terzo appuntamento, è stato solo uno, l’allievo escluso, Samu, ballerino della squadra di Emanuel Lo.

Vi terremo aggiornati, nel pomeriggio inoltrato, indiscrezioni dopo indiscrezione, su quello che accadrà nella nuova puntata. A più tardi!

La puntata sarà poi disponibile sul sito di Witty tv.