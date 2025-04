Quanto guadagna Amadeus come giudice di Amici? Le cifre, a quanto pare, sono veramente tanto importanti: i dettagli.

Amici, quanto guadagna Amadeus in qualità di giudice: le cifre

Amadeus può vantarsi di avere una carriera davvero importante alle spalle. Pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, nato a Ravenna il 4 settembre 1962, è noto come conduttore televisivo, radiofonico e disc jockey. Il suo esordio avviene, pensate, nel 1980 a Radio Deejay.

Lanciato da Claudio Cecchetto, a partire dagli anni ’90 si afferma come presentatore televisivo conducendo quiz e programmi di intrattenimento in Rai e Mediaset (e più recentemente in Warner Bros. Discovery Italia).

Dal 2020 al 2024 è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, portando la manifestazione a dati sugli ascolti raramente toccati e raggiunti in precedenza. Insomma, una vita al fianco della musica per Amadeus, che adesso è finito anche a fare da giudice al serale di Amici: ecco quanto guadagna per questo ruolo.

Amadeus giudice del serale di Amici, quanto guadagna

Amadeus è finito a fare il serale di Amici, ma quanto guadagna? A quanto pare, non poco. Non c’è una cifra ufficiale, ma possiamo considerare i compensi dei giudici di Amici dell’anno precedente; secondo i rumors, il cachet di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi andava dai 3.000 ai 6.000 euro a puntata. Considerando queste cifre, l’ipotesi è che il compenso di Amadeus sia un po’ più alto, con un possibile guadagno finale per il famoso conduttore televisivo di circa 70.000 euro.

Ma com’è arrivato Amadeus ad accettare di diventare giudice del serale di Amici? L’ex direttore artistico di Sanremo, nella sua nuova avventura con la Warner Bros avrebbe firmato un contratto di quattro anni per 10 milioni di euro di compensi che finirebbero nelle sue mani. Nonostante le elevate aspettative, però, malgrado la conduzione di programmi come La Corrida e Chissà chi è i risultati a livello di ascolti non si stanno rivelando soddisfacenti.

Secondo alcuni rumors, Discovery starebbe valutando una drastica riduzione del compenso di Amadeus. C’è già chi parla di un possibile addio e un clamoroso approdo sulle reti Mediaset, magari attraverso un game show da assegnare esclusivamente a lui. Per il momento, però, è a dir poco tutto da confermare. Sicuramente per molti fan del Sanremo ‘Amadeusiano’ è bello rivedere il presentatore concentrarsi sulla musica e sul genere di spettacolo che si concentra principalmente su questo speciale settore dell’intrattenimento. In futuro, poi, si vedrà come si evolveranno gli eventi e se davvero Amadeus dirà così rapidamente addio a Discovery.