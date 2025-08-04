Amici, perché Deborah Lettieri se ne va: chi arriva al suo posto

Il prossimo settembre inizia la nuova edizione di Amici, e Maria De Filippi si è già messa all’opera. Da tempo sono infatti iniziati i casting per formare la nuova classe della scuola d’arte più amata della tv. Nel frattempo, ci sono state diverse novità che riguardano la rosa dei docenti: pare infatti che Deborah Lettieri non sarà confermata per le prossime puntate, e che al suo posto potrebbe arrivare una professionista che è già stata docente del talent in passato.

Deborah Lettieri e il motivo del suo addio ad Amici

La ballerina e coreografa potrebbe non sedersi più dietro il bancone degli insegnanti, e a svelarne qualche dettaglio in più è stata proprio la diretta interessata sui suoi profili social. Poco tempo dopo la finale della scorsa edizione, durante la quale ha trionfato il ballerino Daniele Doria, Deborah ha pubblicato un post dedicato proprio alla sua esperienza nel programma. “Ogni viaggio ha un inizio i cui contorni sfumano e una fine che tutti aspettano” – ha scritto lei – “In questi mesi abbiamo visto sogni nascere, strategie cambiare rotta, certezze vacillare, talenti sbocciare anche quando nessuno li aveva previsti. Abbiamo applaudito, discusso, atteso, ascoltato. Abbiamo cercato la verità in ogni dettaglio, anche quando sembrava confondersi nel rumore“.

E ancora: “L’ultima puntata non è solo una finale. È un atto di coraggio collettivo. Un inchino. Un nuovo inizio. Domani sera in diretta, per l’ultima pagina. Ma ogni vero percorso continua, in modi che non sappiamo ancora. Ci vediamo lì“. In queste parole alcuni hanno visto la possibilità di un addio per l’insegnante di ballo. Una voce, questa, che avrebbe trovato ancora più fondamento quando di recente è stato anticipato che potrebbe arrivare una “vecchia gloria” tra gli insegnanti di Amici.

Chi arriva ad Amici

In questi giorni migliaia di cantanti e ballerini si stanno mettendo in gioco, con la speranza di realizzare il proprio sogno e di entrare nella scuola di Amici. Da tempo si vocifera intanto che Deborah Lettieri potrebbe lasciare il suo posto come insegnante di danza, dopo un anno di attività, e che a sostituirla potrebbe essere proprio la tanto amata Veronica Peparini. Quest’ultima ha già vissuto l’esperienza di docente per nove edizioni e proprio lei è stata avvistata ai casting, come hanno dichiarato gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza sui rispettivi profili social.

Questo è sicuramente un periodo bellissimo per la ballerina e coreografa che, lo scorso 14 luglio, si è sposata con rito civile con il compagna Andreas Muller. I due festeggeranno in grande stile il prossimo 29 settembre.