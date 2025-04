Amici, lite furiosa in studio: interviene Maria De Filippi. Cosa è successo

Ad Amici è scoppiata una lite furiosa, Maria De Filippi costretta a intervenire per riportare la calma in studio.

Chi pensava che la puntata sarebbe stata movimentata solo dalle due eliminazioni previste si sbagliava di grosso. A infiammare la serata di Amici ci ha pensato un durissimo scontro verbale tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio, andato in scena davanti a un pubblico incredulo e a una giuria letteralmente spiazzata.

E quando lo scontro raggiunge certi livelli, neanche Maria De Filippi può restare in silenzio: la conduttrice è dovuta intervenire in diretta, con fermezza e diplomazia, per sedare gli animi e riportare la discussione su binari accettabili.

Maria De Filippi riporta la calma ad Amici

Tutto è iniziato durante il momento del guanto di sfida, una delle fasi più attese della gara, che questa volta vedeva Francesca e Chiara affrontarsi su una coreografia ideata dalla stessa Celentano. Il tema del guanto era chiaro: le due ballerine dovevano tirare fuori il proprio “charme”, mostrare non solo tecnica ma anche presenza scenica, eleganza, magnetismo. Un’esibizione ad alto tasso di difficoltà, come sempre quando c’è la firma della Celentano dietro.

Al termine della performance, il momento del giudizio. Ma proprio qui la situazione è precipitata. Cristiano Malgioglio, con la sua solita teatralità, ha preso la parola e ha gelato tutti: “Maria mi dispiace, ma io non voto. Posso farlo? Non mi sento di votare. Non riesco a capire lo charme nella danza”. Una frase che, detta davanti a una maestra di danza classica come la Celentano, è sembrata più un affronto che una semplice opinione.

La reazione di Alessandra Celentano non si è fatta attendere. Prima uno sguardo carico di disappunto, poi una risposta tagliente, che ha acceso la miccia: “Allora non sei in grado di giudicare questo tipo di performance. È inaccettabile che un giudice si rifiuti di esprimere un parere solo perché non capisce quello che vede”. Da lì, è stato un crescendo. Malgioglio ha ribattuto a tono, parlando di eccessiva rigidità e mancanza di empatia. Lo studio è piombato nel gelo e l’atmosfera si è fatta incandescente in pochi secondi.

A quel punto è stata Maria De Filippi a prendere in mano la situazione, ricordando a entrambi il senso della trasmissione e chiedendo di rispettare il lavoro degli allievi, che in quel momento erano i veri protagonisti. Parole che, per fortuna, hanno riportato un minimo di calma, anche se il nervosismo tra i due giudici è rimasto palpabile fino alla fine della puntata.

Senza ombra di dubbio, la serata è stata una delle più tese di questa edizione. E non solo per le eliminazioni. Lo scontro tra Celentano e Malgioglio ha mostrato, ancora una volta, quanto Amici sia anche un luogo dove le personalità forti si confrontano, a volte anche in modo acceso. Ma alla fine, come sempre, a rimanere al centro sono i ragazzi e il loro talento. Anche se il contorno, in certe serate, rischia davvero di rubare la scena.