Stasera, martedì 20 giugno, in prima serata, e in esclusiva su Italia 1 arriva “Amici – Full Out”: il concerto speciale con protagonisti i ragazzi dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi all’interno del Rock in Roma dall’Ippodromo delle Capannelle.

Chi conduce Amici – Full out?

Alla conduzione del concerto, Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear, ballerina australiana il cui indiscusso talento è stato scoperto all’interno della scuola più famosa della televisione italiana. Ad affiancarli Giulia Stabile che ha guadagnato il gradino più alto nel podio due anni fa.

Chi partecipa ad Amici – Full out?

Sul palco, allestito per l’occasione con i banchi della classe del talent di Maria De Filippi, saranno presenti i cantanti Aaron, Angelina (vincitrice della categoria canto), Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Con loro i ballerini Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia (trionfatore dell’edizione di Amici 2023), Megan, Ramon e Samu.

Chi sono gli ospiti di Amici – Full out?

Non mancheranno grandi ospiti: Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa, Olly e il comico e imitatore Vincenzo De Lucia.

La regia è a cura di Stefano Mignucci. Il programma è scritto da: Domenico Naso, Matteo Bracaloni e Matteo Grandi. Produttore: Paola Di Gesu per Fascino PGT.

Quando va in onda Amici – Full out?

Il concerto con i ragazzi di ‘Amici 22′ va in onda, stasera, martedì 22 giugno 2023, in prima serata, su Italia 1 per oltre tre ore. E’ possibile seguirlo, in diretta streaming, anche su Mediaset infinity. Nelle ore successive, è possibile rivedere tutte le esibizioni di cantanti e ballerini e l’intera puntata.

