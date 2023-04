Sabato 29 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo (settimo) appuntamento con il serale di “Amici 2023“, il talent show più popolare del piccolo schermo giunto alla sua ventiduesima edizione. Alla conduzione Maria De Fillippi. 7 (Maddalena, Wax, Aron, Cricca, Isobel, Mattia, Angelina) sono ancora gli allievi in corsa per la vittoria finale. Chi riuscirà ad accedere alla semifinale della prossima settimana?

La direzione artistica è Stephane Jarny mentre la regia è curata da Andrea Vicario.

Emma Mezzo mondo, Emma: ascolta la canzone, testo e significato

AMICI 2023: GLI OSPITI DELLA SETTIMA PUNTATA DEL SERALE

Sul palco, torna l’irresistibile comicità di Enrico Brignano. Ed, ancora, Emma Marrone che presenta, per la prima volta, in tv, il nuovo singolo ‘Mezzo mondo’ che anticipa l’uscita del prossimo album di inediti.

AMICI 2023: I GIUDICI DEL SERALE

Dopo un percorso lungo mesi all’interno della scuola, gli allievi si esibiranno di fronte a una giuria d’eccezione, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè, pronta a commentare le loro performance.

AMICI 22: CANTANTI E BALLERINI AL SERALE

Sono state assegnate 15 maglie d’oro del serale: i ballerini, ancora in gara, ad oggi, sono Maddalena, Isobel, Mattia. I cantanti, invece, sono Aaron, Cricca, Wax, Angelina.

AMICI 22: LE SQUADRE

Nel corso del daytime del programma, abbiamo conosciuto le tre squadre che, quest’anno, si fronteggeranno a colpi di canzoni e balletti. Ecco le tre formazioni:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Maddalena per il ballo

Cricca, Angelina per il canto

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Isobel per la categoria canto

Aaron per la sezione canto

Squadra Arisa e Raimondo Todaro

Mattia per il ballo

Wax per il canto

AMICI 22 SUI SOCIAL

Il talent show di Maria De Filippi si può seguire anche sui social network:

Witty TV: http://www.wittytv.it

IG: @AmiciUfficiale

FB: @ amiciDiMariaDeFilippi

TW: @AmiciUfficiale

TK: @amiciufficiale

YT: Amici di Maria De Filippi

AMICI 2023: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

La settima puntata del serale di ‘Amici’ va in onda questa sera, sabato 29 aprile 2023, ed è possibile seguirla su Canale 5 dalle 21.25 circa e in streaming sul sito Mediaset Infinity. Su Wittytv e su Mediaset Infinity, trovate le clip della serata e l’intera puntata.

Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro puntuale liveblogging. Vi aspettiamo.