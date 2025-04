Ballo, canto, e quando è iniziato tutto, anche recitazione. Il talent show di Maria De Filippi è nato nel 2003, e le prime due edizioni si chiamavano Saranno Famosi, nome poi cambiato in quello attuale. Si tratta di una scuola da cui sono emersi moltissimi talenti, tra cui cantanti che oggigiorno sono davvero molto noti nel panorama artistico italiano, e amatissimi dal pubblico.

Ogni anno, avviene una selezione in cui si scelgono i ragazzi che potranno accedere alla scuola, e avere l’opportunità di essere allievi di professori famosi, che nella vita hanno raggiunto grande successo nel loro campo. Dopodiché, al termine delle lezioni della scuola, c’è un’ulteriore selezione per accedere al Serale, che consiste in una serie di sfide tra i ragazzi, che saranno suddivisi in squadre, e che si contenderanno, nell’ultima serata, la vittoria del programma. Per i ragazzi, è certamente uno stimolo a dare il meglio di sé, e non si tratta soltanto di vincere.

Si tratta di un talent che è anche una scuola di vita, in quanto i giovani sono spronati a dare il meglio di sé, per raggiungere il loro obiettivo. È questione di disciplina, coerenza, determinazione. È questione di volere davvero o meno, un qualcosa.

E l’impegno è l’ingrediente che consente di distinguersi dagli altri. Dalla scuola di Amici sono emersi talenti come Annalisa, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Stash, Elodie, tanto per citarne alcuni. O ballerini come Anbeta Toromani, Elena D’Amario, Giulia Stabile e molti altri ancora.

Non in tutti i casi, però, il successo è arrivato. In altri, è giunto ma è stato momentaneo, mentre per altri ancora, è durato nel tempo, fino ad oggi. In molti si chiedono, cosa facciano attualmente, alcuni dei vincitori delle passate edizioni di Amici. Ve ne citiamo alcuni.

Amici, cosa fanno oggi i vincitori delle scorse edizioni?

Il vincitore della prima edizione del programma condotto da Maria De Filippi, è stato Dennis Fantina, bellissima voce, il cui album ha ottenuto ottimi riscontri. Negli anni successivi, però, non è riuscito a ottenere gli stessi esiti, ma ha preso parte, nel 2021, a Tale e Quale Show. Oggi lavora in un bar e la sua passione musicale resta vivissima.

Altra vincitrice del programma, e più precisamente della seconda edizione della trasmissione, è stata Giulia Ottonello, artista eccellente nel canto ma poliedrica, bravissima anche in altri campi, tra cui la recitazione. Ha preso parte a diversi musical. E ancora, la terza edizione ha visto la vittoria del ballerino Leon Cino, molto talentuoso, e ancora non solo continua a fare questo lavoro ma è anche proprietario di una scuola di danza tutta sua.

Il vincitore della quarta edizione è stato Antonino Spadaccino, che nel 2022 ha trionfato anche in Tale Quale Show. Altro ballerino che ha trionfato ad Amici è stato Ivan D’Andrea, che successivamente ha preso parte a musical e speciali tv. Federico Angelucci ha trionfato nell’edizione 2006/2007, e nel 2018 ha vito Tale e Quale Show, nonché preso parte a Sanremo Giovani.

Nell’edizione a seguire la vittoria di Angelucci, ha trionfato Marco Carta, che poi si è anche aggiudicato il Festival di Sanremo, nel 2009. Tutt’oggi continua a fare musica. Le successive edizioni di Amici sono andate ad Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, che ancora oggi continuano a essere tra le interpreti più acclamate dal pubblico italiano.

Altri trionfatori delle passate edizioni

L’edizione seguente l’ha vinta Virginio Simonelli, che negli anni a seguire ha scritto per o collaborato con grandi artisti, tra cui Gary Barlow dei Take That, Laura Pausini, Raf, Fiorella Mannoia, Elisa. A vincere Amici, dopo Simonelli, è stato Gerardo Pulli, che poi avrebbe lasciato il mondo dello spettacolo.

Prosegue l’attività musicale anche per altri vincitori di Amici, come Moreno, Deborah Iurato, Sergio Sylvestre, Alberto Urso. Tra i vincitori del programma ci sono cantanti che, come Amoroso ed Emma Marrone, sono amatissimi tuttora dal pubblico e il cui successo è ancora grande, come i The Kolors, Gaia, Irama. Nella sfera del ballo, tra i vincitori di Amici e che tuttora proseguono con ottimi riscontri la loro carriera, ci sono Giulia Stabile e Mattia Zenzola. L’ultima edizione del programma è stata vinta da Sarah Toscano, che quest’anno ha partecipato a Sanremo. Quest’anno, chi vincerà? A fine maggio, avremo la risposta.