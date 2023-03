R101. Radio 105, Virgin Radio RDS, Radio Montecarlo, Rtl 102.5 e Radio Zero, Radio Saubasio e Radio Italia sono le emittenti radio presenti per la gara che si è svolta nel daytime di Amici in onda giovedì 30 marzo 2023 e che ha dato vita ad una classifica finale.

“Mani vuote l’ho scritta qualche anno fa. Tendo ad eliminare le cose che appartengono al passato però questa canzone mi è sempre rimasta incollata” racconta Angelina, la prima ad esibirsi. Arrivano, per lei, i complimenti per gli esponenti presenti in collegamento.

“Mi prenderà cura di te non pensavo di farlo uscire, è iper intimo, penso che sia il carattere mio più autentico” anticipa Aaron prima di interpretare il suo pezzo inedito. Radio Italia si complimenta per il brano appena ascoltato. Applausi da tutti i volti delle radio, giudici di questa sfida del dayime.

Federica è la terza a cantare. “Vi faccio sentire Scivola, sono interprete di questa canzone che parla di un amore finito ma che ti rimane impigliato addosso”. Anche in questo caso i giudizi sono, per la maggior parte, più che positivi. Cricca canta Maledetta felicità e ricorda (per l’ennesima volta…) che non era il pezzo che inizialmente aveva voluto proporre. Il pezzo convince “ma puoi fare tanto, osa sulla tua vocalità” e gli consigliano di non fermarsi sugli ostacoli. Eh.

Wax, infine, canta Grazie “dedicata alle persone che possono trasformare i loro dubbi in sicurezza nell’arte, benvenuti nella mia testa”. Apprezzano il brano “forte” e lo invitano a continuare a trascinare le persone nel suo mondo.

Poco dopo ecco la classifica degli inediti per i cantanti di Amici 2023.

Quinto classificato Cricca (“Me lo aspettavo, già quanto siamo entrati lo sapevo”, quarto posto per Wax (“E’ stato un grande onore far ascoltare il pezzo”), terzo gradino Aaron (“Va bene, grazie, sono contento di aver fatto sentire l’inedito”). Federica sorpresa di essere in alto nella classifica. Primo posto, come prevedibile, per Angelina. Seconda Federica.