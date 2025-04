Amici, chi è Trigno: vero nome, carriera, canzoni e vita privata del cantante

Il Serale di Amici di Maria De Filippi ha avuto inizio lo scorso 22 marzo, e i concorrenti in gara stanno dando il meglio di sé, durante la fase finale, per guadagnarsi un posto nella finale del 17 maggio 2025. Tra i concorrenti in gara, per la sezione Canto, c’è Trigno, nome d’arte di Pietro Bagnadentro.

Trigno ha 23 anni ed è di Asti, e si è presentato ad Amici con il brano inedito Maledetta Milano, con cui ha poi iniziato l’avventura nel talent più famoso d’Italia. Prima della passione per il canto, Pietro ha portato avanti, per un periodo della sua vita, quella per il calcio. Il giovane, infatti, giocava nella Nuova Sco, e lo hanno osservato società importanti come Juventus e Torino.

Purtroppo, il giovane ha dovuto lasciare la carriera di calciatore, a causa di uno spiacevole infortunio, e non ha più potuto praticare questo sport, a livello agonistico. Da questa fase della sua vita in poi, Pietro ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, quello musicale.

Trigno: come nasce il suo nome d’arte, canzoni più famose

Come detto, dal momento in cui ha dovuto dire addio alla carriera da calciatore, Pietro si è dedicato alla musica. Da qui in poi, ha iniziato a produrre brani con il producer Carl Laurent, con cui ha realizzato Prima o poi, Sogno, e poi, Calmo.

Questo pezzo ha milioni di ascolti su Spotify, e grazie a esso, peraltro, il cantante è riuscito a entrare nella Hokuto Empire di Francesco Facchinetti. Ha poi siglato un contratto con Sony Music, con il brano Lento nel 2020, e nel 2021 è uscito il suo primo disco, intitolato Diciannove. Ad Amici, Trigno ha portato il pezzo Maledetta Milano.

Dallo scorso 1° aprile, è possibile ascoltare, su Spotify ed Apple Music, il nuovo brano inedito di Trigno, intitolato 100 Sigarette. Nel testo si parla di una fase di crisi interiore vissuta dal protagonista, che non ha una linea chiara da seguire, per ciò che concerne il proprio futuro.

Le cento sigarette citate dal protagonista sono metafora di dipendenza non solo dal fumo, ma anche da abitudini che in un certo qual modo si rivelano dannose, come una relazione tossica. Il fumo diventa un mezzo per cercare sollievo, ma è solo una sensazione temporanea, in quanto il malessere, così, non passa.

Trigno: cosa sappiamo della sua vita privata e il Serale di Amici 24

Per quanto riguarda la sua vita privata e le sue relazioni sentimentali, Trigno ha avuto un flirt con una ballerina del talent di Maria De Filippi, Chiara, con cui sta insieme ancora adesso.

Pietro, in precedenza, ha avuto una relazione con Ege Monaco, che tuttavia ha aspramente criticato il flirt (mesi fa) tra il giovane e Chiara, in una storia su Instagram, definendolo “traditore”.

Per quanto concerne, infine, la gara cui il giovane cantante sta concorrendo, nel Serale di Amici, dagli ultimi spoiler, Trigno sarebbe a rischio eliminazione. Vedremo, nella puntata di sabato 5 aprile 2025, chi tra lui e Luk3 passerà il turno, dato che sono finiti al ballottaggio.