Sono state due allieve di spicco della prima edizione di Amici, quando si chiamava ancora “Saranno Famosi” e che il pubblico non ha dimenticato

Amici, che fine hanno fatto Monica e Valeria: eccole oggi, 44enni

Vent’anni fa in Tv sbarcava Amici, portando una rivoluzione nel comparto “giovani” dei palinsesti. Dopo anni di Festivalbar, talk e format confezionati seguendo le mode internazionali, prendeva forma un programma made in Italy ambizioso e unico nel suo genere. Maria De Filippi agli albori della sua straordinaria carriera, trasformò Amici, contenitore del sabato pomeriggio in cui i ragazzi riflettevano sui problemi e le sfide della loro età, in una macchina “sforna talenti” che con il tempo è cresciuta diventando uno dei pilastri dello showbusiness televisivo e anche musicale.

Il successo di Amici di oggi si deve un pò anche ai primi allievi, anzi in questo caso i primissimi allievi, che si affacciavano per la prima volta in assoluto in un programma che non aveva precedenti. O almeno non totalmente. Tra questi spiccavano Monica Hill e Valeria Monetti.

Amiche del cuore

Monica Hill e Valeria Monetti entrarono nelle case degli italiani come protagoniste indiscusse della prima edizione di Amici di Maria De Filippi. All’epoca il programma si chiamava ancora Saranno Famosi e rappresentava per quei giovani talenti un’opportunità unica per realizzare i propri sogni artistici.

Oggi, a 44 anni, Monica e Valeria si mostrano ancora unite e più affiatate che mai, confermando come certe amicizie nate sotto i riflettori possano davvero durare una vita. La loro storia ha sempre affascinato i fan di quella primissima stagione: Monica con i suoi ricci biondi e la voce dolce, capace di incantare, e Valeria, riccia e mora, con un talento naturale per la recitazione.

Fin da subito tra si insinuò una sintonia particolare, una bella amicizia che ha superato il tempo e la distanza, alimentato da un’affettuosa complicità che, a giudicare dalle recenti immagini condivise sui social, non ha perso nulla del suo fascino originario. Dissi che la nostra era una di quelle relazioni su cui sapevo di poter contare anche da vecchia. Oggi, 22 anni dopo, confermo e sottoscrivo”

Le ex ragazze della scuola più famosa della Tv hanno intrapreso carriere diverse e soddisfacenti ma non lontane dalle loro grandi passioni. Monica infatti ha trovato la sua strada nella musica, diventando corista di grandissimo livello, al fianco di nomi di calibro internazionale come Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Non sono mancate le occasioni prestigiose, come più partecipazioni al Festival di Sanremo, dove la sua voce ha accompagnato molte esibizioni memorabili. Valeria, invece, ha seguito una traiettoria più legata al teatro e alla televisione, calandosi in ruoli importanti come quello di Milly in Sette spose per sette fratelli e lavorando nell’ambito didattico teatrale

Se oggi le loro vite professionali procedono con successo, ciò che colpisce è soprattutto la forza del loro legame personale, così sincero e autentico da essere raro nel mondo dello spettacolo. Attraverso i social, Monica e Valeria continuano a condividere momenti di vita quotidiana, gioie, ricordi e progetti futuri, regalando a chi le segue una testimonianza di come un’amicizia nata in un contesto di competizione possa trasformarsi in un vero e proprio porto sicuro.