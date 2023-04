Amici, sesta puntata 22 aprile 2023 dalle 21.30. Una nuova puntata, questa sera, del serale di Amici, il talent show, condotto – come sempre – da Maria De Filippi. L’appuntamento con gli allievi, i professori, le sfide e le prove, è fissato per le 21.20 circa, anche se come si sa non c’è una diretta tv. Ci aspettiamo i commenti di Cristiano Malgioglio (spesso incline allo show), di Giuseppe Giofrè e di Michele Bravi che sono i membri della giuria di questa edizione del talent. Noi di Soundsblog seguiremo questa sesta puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.25 circa.

Amici 2023, giudici e concorrenti

Tre le squadre in gara, ciascuno con i propri docenti: una è guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, un’altra da Arisa e Raimondo Todaro e, infine, la terza da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Ecco, invece, per ogni disciplina, gli allievi scelti dal proprio docente e ancora in gara:

I cantanti ammessi sono:

Angelina e Cricca per il team di Lorella Cuccarini

Federica e Wax per il gruppo di Arisa

Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini ammessi sono:

Ramon e Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena per la squadra di Emauel Lo

Mattia per Raimondo Todaro

+++ SPOILER +++

Se non avete voglia di fare l’1 di notte, qui potete leggere tutte le anticipazioni sulla sesta puntata -inclusi i nomi dei concorrenti a rischio eliminazione- e gli esiti delle sfide tra le squadre in gara.

Dove vederlo in tv e streaming

La sesta puntata del serale di Amici va in onda questa sera, sabato 22 aprile 2023, ed è possibile seguirla su Canale 5 dalle 21.25 circa e in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro puntuale liveblogging. Vi aspettiamo.